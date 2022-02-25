Son dakika haberi! Alman İstihbarat Başkanı Kahl, özel operasyonla Ukrayna'dan tahliye edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Alman İstihbarat Başkanı Kahl, özel operasyonla Ukrayna'dan tahliye edildi

25.02.2022 18:51
Son dakika haberi! Alman İstihbarat Başkanı Kahl, özel operasyonla Ukrayna'dan tahliye edildi

Son dakika haberi: Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, özel kuvvetler tarafından Ukrayna'dan operasyonla tahliye edildiği belirtildi.

Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, özel kuvvetler tarafından Ukrayna'dan operasyonla tahliye edildiği belirtildi.

Focus dergisinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre, BND Başkanı Kahl, Rusya'nın saldırısından önce Ukraynalı mevkidaşları ile söz konusu tehdidin arka planını görüşmek üzere başkent Kiev'e gitti.

Rusya'nın dün sabah erken saatlerde herkesi şaşırtan saldırısı Kahl'ı da şaşırttı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın, vatandaşlarına yönelik "Ukrayna'yı terk edin" çağrısından sonra, federal polisin özel departmanı harekete geçerek, Alman diplomatları ve BKA irtibat görevlilerini karadan tahliye etti.

BND Başkanı, bu tahliyelerden birine zamanında ulaşamadığı için ülkede kaldı. Bu nedenle BND'nin özel bir ekibi Kahl'ı operasyonla tahliye etti.

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Ukrayna, Rusya, Alman, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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