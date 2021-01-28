Son dakika haberi... Alman kozmetik şirketi, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak - Son Dakika

Son dakika haberi... Alman kozmetik şirketi, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak

28.01.2021 15:27
Son dakika haberi... Alman kozmetik şirketi, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Merkezi Almanya'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Merkezi Almanya'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar avroya gerilediği belirtildi.

Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa'da 2 bin 400 mağazasından 500'ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi

Bu arada, Douglas'ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon avroya geriledi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Alman kozmetik şirketi, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak - Son Dakika


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