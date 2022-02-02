Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, hükümetin Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırma planını inceleyeceğini söyledi.

Hebestreit, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, AB Komisyonunun gerçekte ne sunduğunu incelemek için 4 ay zamanın olduğunu belirtti.

Bu sürenin 6 aya kadar uzatılabileceğini aktaran Hebestreit, "Koalisyon hükümeti evvela Brüksel'in ne sunduğu üzerine eğilecek." ifadesini kullandı.

Hebestreit, ancak hükümetin bu konuda tutumunu kapsamlı şekilde daha önce açıkladığını kaydetti.

Hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Achim Post ise Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun sunduğu bu planın durdurulmasını isteyerek, planın reddedilmesi için özellikle Avrupa Parlamentosunda (AP) bir çoğunluğun bulunması gerektiğini belirtti.

Bu plana alternatif teklifin geliştirilmesini talep eden Post, "Bir sonraki adım, nükleerin artık bir rol oynamadığı daha iyi bir çözümün bulunmasıdır." dedi.

Alman hükümeti, nükleer enerjinin sürdürülebilir olarak sınıflandırılmasına karşı çıkıyor ancak doğal gazı bir geçiş teknolojisi olarak kabul ediyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki enerji yatırımlarının sınıflandırılmasına ilişkin yeni kuralları içeren mevzuat teklifini bugün üye ülkelere sunarak, Avrupa'nın iklim hedeflerini yakalamasına katkı sağlayan, çeşitli koşulları yerine getiren gaz ve nükleer projelerin sürdürülebilir yatırım listesine dahil edilebileceğini açıklamıştı.