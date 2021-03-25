Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel: "Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke" - Son Dakika

Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel: "Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke"

25.03.2021 12:53
Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel:

Son dakika haber: Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sadece bir NATO ortağı ve müttefiki değil, Avrupa Birliği'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülke olarak stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin sadece bir NATO ortağı ve müttefiki değil, Avrupa Birliği'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülke olarak stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Merkel, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, AB Liderler Zirvesi'nde AB ile Türkiye ilişkileri ve Akdeniz'in doğusundaki durumun ele alınacağına belirtti.

Kuzey Afrika'da, Suriye'de ve Ukrayna'da olduğu gibi Avrupa'nın çevresinde çok sayıda ihtilafın bulunduğuna işaret eden Merkel, "Aynı zamanda, AB'nin gelişmesinin ve refahının ancak AB dışındaki komşularımızla da iyi ilişkilerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu, özellikle çok yönlü ilişkileri bulunan NATO üyesi Türkiye için geçerli." dedi.

Merkel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in bu çok yönlü ilişkilere ilişkin bir rapor hazırladığına ifade etti.

Akdeniz'in doğusundaki gelişmelere ilgili değerlendirmede bulunan Merkel, "Her şeyden önce, son aylarda Kıbrıs ve Yunan sularında yaşanan kışkırtıcı faaliyetlerin ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi azaltma sinyali vermesi ve Yunanistan ile yeniden diyaloğa girmesi iyi bir haberdir. Kıbrıs'ın geleceği konusunda 5 artı 1 görüşmeleri de Birleşmiş Milletler yönetiminde devam edecek." diye konuştu.

Merkel, daha önceki AB Zirvesi'nde Türkiye'nin gerginliği düşürmesi durumunda ortak iş birliği konusunda seçenekler sunulmasının kararlaştırıldığını belirterek "Şimdi bu zirvede bu yolda nasıl gideceğimizi konuşacağız. Bunlar kolay görüşmeler olmayacak. Ancak bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum. Türkiye, sadece NATO ortağı ve müttefik değil, AB'nin doğrudan komşusu ve AB'nin dış sınırında ikinci en kalabalık nüfusa sahip ülkesi olarak stratejik öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da yıllardır çok sayıda Türk'ün yaşadığına işaret eden Merkel, "Biz Almanların Türkiye ile çok özel yakın ilişkilerimiz var." ifadesini kullandı.

Merkel, diğer taraftan Türkiye'nin iç politikasına da bakmak gerektiğini belirterek Türkiye'nin hukuk devleti standartlarına uymasını istediklerini ve İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasının üzücü bir sinyal olduğunu söyledi.

İlişkilerde suskunluğun işe yaramadığını vurgulayan Merkel, "Bundan dolayı Türkiye ile AB arasında yüksek düzeyli diyaloğun yeniden başlatılmasını görüşeceğiz. Ortak çıkarlarımız var. Göçün getirdiği zorluklar buna dahil. Bunu Türkiye ile çözebiliriz." dedi.

Merkel, bu kapsamında 5 yıl önce varılan AB-Türkiye mutabakatının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mutabakata karşı eleştirilerin olduğunu bildiğini hatırlatan Merkel ancak bu mutabakatla insan kaçakçılığının önlendiğini ve buradan yapılan yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştığını kaydetti.

Avrupa'da aşı üretimi

Merkel, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bağımsız üretimine olan ihtiyacı vurgulayarak "Avrupa topraklarında üretimin sağlanması önemli. İngiltere Büyük Britanya için üretiyor, ABD aşı ihraç etmiyor. Bu nedenle, uzun vadede Avrupa'da üretim konusu önemli." dedi.

Dünya için gerekli aşı tedariki çağrısında bulunan Merkel, "Bu başarılı olmazsa, her zaman virüsün yeni mutasyonları ile karşı karşıya kalacağız." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya Başbakanı Merkel: 'Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke' - Son Dakika


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