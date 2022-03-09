Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek

09.03.2022 15:46
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Hükümete yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Başbakan Scholz, 14 Mart'ta Ankara'ya günübirlik ziyarette bulunacak.

Scholz'un, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşmeyi planladığı öğrenildi.

Söz konusu ziyaret, 8 Aralık 2021'de göreve başlayan Olaf Scholz'un ilk Türkiye ziyareti olacak.

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Olaf Scholz, 14 Mart, Almanya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Ankara'yı ziyaret edecek - Son Dakika
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