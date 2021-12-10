Son dakika haberleri: Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü - Son Dakika

- Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

BRÜKSEL - Almanya Başbakanı Olaf Scholz Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Almanya'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz Fransa'ya yaptığı ilk yurtdışı ziyaretinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Scholz ve von der Leyen ortak basın toplantısı düzenledi. Von der Leyen, AB'nin Rusya ile iyi ilişkiler istediğini ancak bunların Rusya'nın nasıl davranacağına bağlı olduğunu ifade etti.

"Rusya ile iyi bir ilişki istiyoruz, ancak bu her şeyden önce Rusya'nın nasıl davranacağına bağlı. Rusya komşularına karşı tehditkar bir tavır alıyor ve bu Avrupa'nın güvenliğini baltalıyor" ifadelerini kullanan von der Leyen, AB'nin bölgede gerginliğin azaltılmasını ve Rusya'nın komşularına yönelik tüm saldırganlığının sona ermesini istediklerinin aktardı. Von der Leyen, AB'nin aksi takdirde yaptırımlarını yoğunlaştırmaya, ekonomik ve finans sektörlerinde başka önlemler almaya çalışacağını ifade etti.