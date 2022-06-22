Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz: "NATO zirvesinden birliktelik ve kararlılık sinyali çıkacak"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nden birlik ve kararlılık sinyali çıkacağını söyledi.

Scholz, gelecek günlerde yapılacak Avrupa Birliği (AB), G7 ve NATO liderler zirveleri öncesinde Federal Mecliste bir konuşma yaptı.

Alman ordusunu, ülkesini ve diğer müttefiklerini tüm saldırılara karşı koruyacak şekilde donatacaklarını belirten Scholz, "Yeni Alman ordusu için ölçü budur." dedi.

Scholz, Avrupa'da son yılların en büyük güvenlik krizinde Almanya'nın sorumluluk üstlendiğini ve Avrupa'nın doğusundaki ülkeleri askeri olarak desteklediğini vurgulayarak, "İttifak bölgesinin her metrekaresini savunacağız." ifadesini kullandı.

Putin'in Rusya'sı ile öngörülebilir gelecekte ortaklık düşünülemez

NATO'daki partnerlerin Almanya'ya güvenebileceklerine işaret eden Scholz, NATO Zirvesi'nden birliktelik ve kararlılık sinyali çıkacak. Yeni bir stratejik konseptle NATO'yu geleceğin zorluklarına hazırlayacağız." diye konuştu.

Almanya Başbakanı, burada Rusya ile ilişkilerin önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Putin'in saldırgan emperyalist Rusya'sı ile 2010 stratejik konseptinde belirtildiği gibi Rusya ile ortaklık öngörülebilir bir gelecek için düşünülemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bundan sonra ortaklarla ve müttefiklerle uluslararası düzenin sağlanması için çalışacaklarını vurgulayan Scholz, bu müttefikler arasında gelecekte Finlandiya ve İsveç'in de yer alacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

Şansölye Scholz, bu iki ülkenin NATO üyeleri ve tüm Avrupa için "güvenlik kazanımı" olacağını savundu.

Ukrayna'yı insani, mali, askeri ve siyasi olarak desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Scholz, "Rusya, Ukrayna halkına karşı vicdansız bir savaş yürütüyor. Masum kadınlara, erkeklere ve çocuklara karşı. Bu barbarca işlenen bir suçtur. Ukrayna, kendini savunma hakkına sahiptir." diye konuştu.

"Marshall Planı'na ihtiyacı var"

Avrupa'nın Ukrayna halkının arkasında olduğuna dikkati çeken Scholz, NATO'nun savaşın bir tarafı olmadan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Ukrayna'ya verilecek destek konusunda istişare etmeye devam edeceklerini söyledi.

Savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden inşasının uzun süreceğine işaret eden Scholz, "(Ukrayna'daki) Yıkımın boyutu çok büyük. Oradaki bazı şeyler bana 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılan Alman şehrinin görüntülerini hatırlatıyor. O dönemde savaşın tahrip ettiği Avrupa gibi, Ukrayna'nın da bugün yeniden inşası için bir Marshall Planı'na ihtiyacı var." dedi.

Scholz, Ukrayna'nın yeniden inşa edilmesi için milyarca avroya ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Ukrayna'nın Avrupa ailesine ait olduğunu vurgulayan Scholz, bundan dolayı AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya AB adaylığı statüsü verilmesi için çaba sarf edeceğini ifade etti.

Almanya'nın Moldova'ya da aday ülke statüsü verilmesinden yana olduğunu yineleyen Scholz, Gürcistan'ın Avrupa perspektifinin de desteklemeye devam edileceğini kaydetti.

Batı Balkanların AB yolunun açılmasını istedi

Scholz, AB'nin yeni üyelere hazırlanması gerektiğini belirterek, AB'deki iç yapılarda ve süreçlerde reform yapılmasını istedi.

AB'nin Batı Bakan ülkelere yaklaşık 20 yıl önce üyelik umudunu verdiğini anımsatan Scholz, "Bu, bugüne kadar gerçekleşmedi. Bundan dolayı bu yeni dönemde şu net olması lazım; bizim AB'de Batı Balkanlara ihtiyacımız var." dedi.

Scholz, AB ülkelerinin yarın Batı Balkan ülkeleri ile yapacakları toplantıda bu sinyalin verilmesi gerektiğini belirterek, toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda emin olunmadığını bugün takip ettiğini ancak gerçekleşmesini umudunu taşıdığını ifade etti.

Scholz, şunları kaydetti:

"Buna da şaşırmamak lazım. Umut uyandırsanız, milletleri, ülkeleri yola çıkarırsanız, onları AB yoluna çıkmaya değeceğine ikna ederseniz; bunun için çabalar gösteriliyor, ülkelerinde iç ihtilaflar göze alınıyor. Bir ülke ismini değiştirdi Kuzey Makedonya, Yunanistan ile ihtilafı sonlandırmak için. Daha sonra bunların hepsi yararlı olmuyor ve işler ileri gitmiyor. O zaman bu ülkelerin siyasi liderlerinin ve vatandaşlarının sahip olduğu rahatsız olduklarına ilişkin duygunun dile getirilmesi kesinlikle doğrudur. Bu ülkelerle yapılacak zirve kolay olmayacak."

AB'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlamasına yeşil ışık yakmasını isteyen Scholz, istikrarlı ve refah içindeki Batı Balkanların herkesin çıkarına olduğunu söyledi.

Scholz, 23-24 Haziran'da Brüksel'de AB, 26-28 Haziran'da Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda G7 ve 29-30 Haziran'da Madrid'de NATO liderler zirvelerine katılacak.

Yarın, AB Liderler Zirvesi öncesinde AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının, Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor.