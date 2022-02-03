Üye Girişi
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek - Son Dakika

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek

03.02.2022 02:53
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek

Son dakika haberlerine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için "yakında" Moskova'ya gideceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için "yakında" Moskova'ya gideceğini belirtti.

Scholz, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'e verdiği röportajda Avrupa Birliği'ndeki (AB) tüm partnerlerle yoğun bir şekilde Ukrayna konusuyla meşgul olduklarını söyledi.

Putin ile de görüştüğünü ifade eden Scholz, şimdi ABD'ye gideceğini, "kısa süre sonra da" Moskova'da gerekli olan konular üzerine görüşmeleri sürdüreceğini aktardı.

Scholz, Moskova ziyaretine ilişkin "Bu planlandı ve yakında gerçekleşecek." ifadesini kullandı.

Ziyaretin tarihini açıklamayan Scholz, tarihin vaktinde duyurulacağını söyledi.

Ukrayna krizinde durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Scholz, "Çok sayıda askerin ve birliğin Ukrayna sınırında konuşlandığı göz ardı edilemez. Bunların hepsi bir askeri harekatın ön koşulu olabilecek şeydir." dedi.

Scholz, bundan dolayı söylemlerde açık olduklarını ifade ederek, Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda bunun bedelinin yüksek olacağını yineledi.

Bu mesajın alındığını savunan Scholz, aynı zamanda bu duruma gelinmemesi konusunda gerekli olan görüşmeler için tüm adımların atıldığını anlattı.

Scholz, Ukrayna krizinde Almanya'nın tutumunun müttefikler tarafından "güvenilmez" olarak nitelendirmesinin nasıl bir his olduğunun sorulması üzerine de Almanya'nın NATO kapsamında yüksek askeri katkı sunduğunu ve Ukrayna'ya büyük yardımlar yaptığını söyledi.

Ukrayna'nın iyi bir gelişme sağlaması, ekonomik bağımsızlığını sağlamlaştırması ve kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmak için yaklaşık 2 milyar avronun seferber edildiğini aktaran Scholz, bunun ne anlama geldiğini herkesin bildiğini belirtti.

Kovid-19 önlemleri

Başbakan Scholz Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin koşulların oluşmadığını ifade ederek, "Bu ülkenin vatandaşları için doğru olanı yaptığımıza inanıyorum." dedi.

Scholz eyaletlerin yönetimleriyle birlikte alınan Kovid-19 önlemlerinin mümkün olan çok kişinin hayatını ve sağlığını korumaya yönelik olduğunu kaydetti.

Almanya'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron, İtalyan Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un son dönemde Putin ile telefon görüşmeleri yaptığına dikkati çekiliyor. Scholz ise Ukrayna krizinde pasif bir tutum sergilemekle eleştiriliyor.

Almanya Başbakanı Scholz 6-7 Şubat'ta ABD'yi ziyaret edecek.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Olaf Scholz, Moskova, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:50 Çobanın korkunç sonu! Koyunları kurtarmak isterken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi
00:45 Mersin'den gece yarısı feci haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü hayatını kaybetti
00:42 Bağırış sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı! Taksi şoförü ile yolcu, sokakta yumruk yumruğa kavga etti
00:29 Eğlence mekanında aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
00:21 Kanalizasyon boruları, insan kemikleri yüzünden tıkandı! Ekipler sebebini araştırıyor
00:18 Son Dakika: Antalya açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
23:52 Şarkıcı Sıla, İlker Kaleli ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanladı: Yok öyle bir şey
23:30 Gazeteci Cem Küçük'ten gündem olacak sözler: Marketlerde fiyatlara ekstra bir zam gelmedi
23:28 İnternetteki sebze ve meyve fiyatları şaşkınlık yarattı! Vatandaşlar gözlerine inanamadı
23:05 Erdoğan "Kaçacak delik bulamadılar" demişti, hareketin en özel anları yayınlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 02:59:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement