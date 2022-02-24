Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Scholz: "Son haftalarda hazırlanan tedbirleri kararlaştırmamız önemli" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Scholz: "Son haftalarda hazırlanan tedbirleri kararlaştırmamız önemli"

24.02.2022 23:09
Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Scholz: "Son haftalarda hazırlanan tedbirleri kararlaştırmamız önemli"

Son dakika haberler: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı son haftalarda hazırlanan yaptırımların kararlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı son haftalarda hazırlanan yaptırımların kararlaştırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, bugünün Avrupa'daki barış için zor bir gün olduğunu belirterek, "AB'nin ve üye ülkelerin burada birlikte durması, kararlılık ve birliktelik sergilemesi ve Rusya'nın uluslararası hukuku alenen ihlal etmesine tepki gösteren kararların alınması önemli." dedi.

Bunların iyi bir şekilde hazırlandığını ve bu yüzden burada, birlikte iyi sonuçlara ulaşılacağını ümit ettiğini ifade eden Scholz, bunun uluslararası hukuka saygı gösterilmesini sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.

Scholz, yaptırımlar arasında SWIFT finansal sisteminin de bulunmasını destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya, "Çok uzun süreden ve haftalardan beri neye karar vereceğimize hazırlandığımız çok açık. Birlik ve kararlılık açısından son haftalarda hazırlanan tedbirleri kararlaştırmamız önemli." dedi.

Scholz, henüz uygulanmayan her yaptırımın başka şeylerin de yapılmasının gerekli olduğu bir durum için saklanması gerektiğini ifade etti.

"Gerçekleşmemesi için her şeyi yapmış olsak da bu güne hazırlandık." diyen Scholz, sürekli diplomatik yollarla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu yanlış yoldan döndürmeye çalıştıklarını söyledi.

Bunun başarılamadığını ve Putin'in Ukrayna'ya savaş açmaya karar verdiğini dile getiren Scholz, Avrupa'daki halkın barış, hukuk devleti ve demokrasi istediği için Putin'in bu savaşı kazanamayacağını yineledi.

YORUMLAR
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Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin bu savaşı kazanamayacak' Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin bu savaşı kazanamayacak' Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin haklı çıkarılamayacağını belirtti

Olaf Scholz, Ukrayna, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Scholz: 'Son haftalarda hazırlanan tedbirleri kararlaştırmamız önemli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Almanya Başbakanı Scholz: "Son haftalarda hazırlanan tedbirleri kararlaştırmamız önemli" - Son Dakika
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