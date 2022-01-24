Son dakika haberi... Almanya'da camiye tüfekle ateş edilmesine Müslüman derneklerden kınama - Son Dakika

Almanya'daki Müslüman derneklerin temsilcileri, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde içinde caminin bulunduğu İslam Kültür Merkezi Derneğine tüfekle ateş edilmesini kınadı.

Derneğin bağlı olduğu Almanya Müslümanlar Merkez Konseyinin (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, yaptığı yazılı açıklamada, şiddete ve nefrete fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Biz Müslüman düşmanlığına, antisemitizme ve her türlü insan düşmanlığına birlikte karşı çıkmaya devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Mazyek, Ekim 2019'da Halle kentinde bir sinagoga terör saldırısı gerçekleştirildiğini anımsatarak "Özellikle Halle'deki sinagoga yapılan terör saldırısından sonra ırkçılığın sözde kalmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Cemaatimiz kendisini güvende hissetmiyor"

Olayın ardından cemaatin korktuğunu ve kendini güvende hissetmediğini ifade eden Mazyek, bu nedenle camide namazların kısıtlı kılındığı, hizmetlerin de kısıtlı yapıldığı ve tüm bunların polisin koruması altında gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Koruma için polise teşekkür eden Mazyek, olayın tamamıyla aydınlatılmasını beklediklerini kaydetti.

Almanya İslam Konseyinden yapılan açıklamada da bu saldırının en sert şekilde kınanması gerektiği belirtilerek "Kimsenin yaralanmamasından ve zanlının gözaltına alınmasından dolayı rahatladık." ifadesi kullanıldı.

"Bunlar endişe verici gelişmelerdir"

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Halle'deki camiye yapılan İslam düşmanı saldırıyı sert bir şekilde kınayarak "Bunlar endişe verici gelişmelerdir ve maalesef münferit olaylar değildir. Biz fail veya faillerin yakalanmasını ve hak ettikleri cezaya çaptırılmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Müslümanlara karşı saldırılar artıyor"

Berlin İslam Federasyonu Başkanı Murat Gül de Almanya'da artan şiddeti kınadığını belirterek "Müslümanlar ve onların kurumlarına karşı saldırılar artıyor. Bunun durması lazım." ifadesini kullandı.

Gül, bu tür saldırıların daha sert cezalandırılmasını istedi.

Halle Emniyet Müdürlüğü, dün İslam Kültür Merkezi'nin yakınında bulunan iki kişinin, silah sesleri duyduğunu ve 3 merminin binanın cephesine çarpıp yere düşüğünü fark ettiğini, daha sonra polisin caminin karşısındaki bir apartmanda 55 yaşındaki kişinin evinde 2 silah bulduğunu ve bunlara el konulduğunu açıklamıştı.