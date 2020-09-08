Son dakika haberi... Almanya'da çevreciler ulaşım politikalarının çevre dostu olması için gösteri düzenledi - Son Dakika

Almanya'da çevreciler, Başbakan Angela Merkel'in bu akşam video konferans yoluyla otomobil şirketlerinin temsilcileriyle yapacağı görüşme öncesinde ulaşım politikalarının çevre dostu ve sürdürülebilir olması için gösteri yaptı.

Çevre örgütleri Greenpeace ve Campact üyelerinin, başkent Berlin'de Başbakanlık binası önünde düzenlediği gösteride, hükümetten, "ulaşımda ileriye dönük ve iklim için zararsız politika izlemesi" talep edildi.

Göstericiler, "Ulaşımda dönüşüm şimdi", "Trafikte iklime öncelik" ve "Lobi gücü yerine kamu yararı" yazılı dövizler taşıdı.

Campact örgütünün sözcüsü Inken Behrmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Merkel'in otomobil lobisiyle bir araya gelmesini protesto ettiklerini belirterek, "Burada çok para dağıtılacak. Biz, her kuruşun iklime zararlı olmayan ve ulaşım politikasında dönüşüm yapılması yönünde harcanmasını istiyoruz." dedi.

Artık ileriye dönük bir ulaşım politikasının teşvik edilmesi gerektiğini dile getiren Behrmann, bunun için iklim açısından zararsız otobüslerin ve trenlerin gerekli olduğunu ifade etti.

Behrmann, "otomobil zirveleri" yerine ulaşımın tümüyle yeniden ele alındığı "ulaşım zirveleri" düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Merkel, bu akşam video konferans yoluyla eyalet başbakanları, otomotiv şirketleri ve işçi temsilcileriyle ulaşım politikasının ele alınacağı ""otomobil zirvesi gerçekleştirecek.