Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini aştı

22.01.2021 10:07
Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini aştı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından son 24 saatte 859 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 50 bini aşarak 50 bin 642'ye yükseldi.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından son 24 saatte 859 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 50 bini aşarak 50 bin 642'ye yükseldi.

Almanya'da korona virüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 17 bin 862 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 106 bin 262'ye ulaştığı bildirildi. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 859 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 50 bini geçerek 50 bin 642'ye yükseldiği aktarıldı. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 780 bin 200 kişinin virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi. Aktif vaka sayısının 275 bin 420, virüsün bulaşma katsayısının 0.93 olduğu ifade edildi.

Salgın nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 810, solunum cihazına bağlı olan hasta sayısı ise 2 bin 761 olarak açıklanırken, yoğun bakım servislerinin yüzde 84.4 oranında dolu olduğu belirtildi.

Ayrıca 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline dönük ülke genelinde başlayan aşı kampanyasında 27 Aralık'tan bu yana 1 milyon 401 bin 693 kişiye aşı yapılırken, 77 bin 602 kişinin ise ikinci dozu yaptırdığı ifade edildi.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Vakıfbank imalatçı ve ihracatçılara yönelik 40 milyar liralık kredi destek paketi açıkladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Pato'nun aslan paylaşımı, Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularını artırdı Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Otobüs şoförü, bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti Meteoroloji uyardı: Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor İran'ı karıştıran televizyon programı: Ruhani için 'uyuşturucu madde kullanıcısı' imasında bulundular
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti Neven Subotic, Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı feshetti         
09:49
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Hiçbir katkı maddesi olmayan deve sucuğunun kilosu 100 liradan satılıyor Hiçbir katkı maddesi olmayan deve sucuğunun kilosu 100 liradan satılıyor         
09:05
Biden koronavirüsle mücadele planını imzaladı: ABD'ye seyahat edeceklere test ve karantina zorunluluğu getirildi Biden koronavirüsle mücadele planını imzaladı: ABD'ye seyahat edeceklere test ve karantina zorunluluğu getirildi         
08:51
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti Oyuncu Cemal Hünal, sağlık sorunları nedeni ile Survivor 2021'e veda etti         
00:18
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz         
20:25
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 10:17:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Almanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei