Son dakika haberi: Almanya'da hükümetin Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Almanya'da hükümetin Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi

30.03.2022 17:56
Son dakika haberi: Almanya'da hükümetin Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi

Son dakika habere göre Alman hükümetinin, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı ileri sürüldü.

Alman hükümetinin, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı ileri sürüldü.

Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde Almanya'nın, Ukrayna'ya 300 milyon avro değerinde silah ve teçhizat göndermek için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Haberde sevk edilecek silahların ordu envanterinden olmayacağı, yeni üretim silahlar olacağı kaydedildi.

Gönderim listesinde tanksavar, insansız hava araçları ve havan topları başta olmak üzere bir dizi teçhizatın da olduğu ancak bunun onaylanması için güvenlik konseyinin gizli bir oturumda karar alması gerektiği belirtildi.

Sevk edilecek silahlar arasında 2.650 Matador tipi bazuka ve 18 keşif uçağının dışında havan topları, makineli tüfekler, 3 bin set gece görüş cihazı, binlerce koruyucu yelek ve kask, zırhlı SUV araçları, hava gözetleme ve 8 yer gözetleme radar cihazı bulunduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya'da hükümetin Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatına hazırlandığı iddia edildi - Son Dakika


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