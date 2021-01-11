Son dakika haberi | Almanya'da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek - Son Dakika

Son dakika haberi | Almanya'da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek

11.01.2021 22:07
Son dakika haberi | Almanya'da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden etkilenen dükkan, restoran, kafe, berber ve güzellik salonları gibi işletmelerin sahipleri, tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla 18 Ocak'ta iş...

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerden etkilenen dükkan, restoran, kafe, berber ve güzellik salonları gibi işletmelerin sahipleri, tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı tutulmasını protesto etmek amacıyla 18 Ocak'ta iş yerlerini açacak.

Sosyal medyada "biz açıyoruz" etiketiyle başlatılan kampanya yoğun ilgi görüyor.

Krefeld kentinde 2 yıldır kozmetik salonu işleten Macit Uzbay (39), AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletme sahipleri olarak zor durumda olduklarını belirterek, "Sesimizi çıkartmazsak kimse bizi duymayacak. Hangi sıkıntılar yaşadığımızı kimse bilmiyor." dedi.

Protesto için iş yerlerini açma kampanyasını başlatanlardan Uzbay, kasımdan beri iş yerini kapalı tuttuğuna işaret ederek, Kovid-19 önlemlerinin hazirana kadar uzatılacağının bile konuşulduğunu söyledi.

Uzbay, "Biz bir yere kadar dayanabiliriz. Zor durumdayız. Kampanyayı canım sıkıldı diye başlatmış değilim." ifadesini kullandı.

Ülke genelinden binlerce işletme sahibinin kendisine elektronik posta göndererek ve telefonla arayarak destek verdiğini anlatan Uzbay, "Arayanlar 'Ben de iflas etmek üzereyim, ben de dükkanımı açacağım' dediler. Almanya'da işletmeler zor durumda olmasaydı kampanya bu kadar ses getirmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Uzbay, işletmesini bugün açmayı planladığını ancak avukatlarla konuşup yasal sebeplerden dolayı bu tarihi bir hafta erteleyerek 18 Ocak'a aldıklarını söyledi.

Kampanyaya ülke genelinde çok sayıda işletmenin katılmasını beklediğini belirten Uzbay, "Ben açacağım. Dükkana polis ve yetkililer gelir. 'İş yerinizi kapatın' diyecekler. 2 bin 500 avro para cezası var dükkanı açmanın. Bunları göze aldım. Ondan sonra mahkemeye çıkarım. Orada devlet bana niye kapalı olduğumuzu gerekçeleriyle anlatsın." şeklinde konuştu.

Uzbay, ocak ayının özellikle küçük işletmeler için çok daha zor geçeceğini, ayın ortasına gelindiğini, kiranın ve diğer giderlerin ödenmesi gerektiğini, devletin ocakda yardımda bulunup bulunmayacağının da henüz belli olmadığını kaydetti.

İşveren birlikleri ise işletmelere kampanyaya katılmama ve yasalara uyma çağrısında bulundu.

Almanya'da 2 Kasım'da alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında dükkan, sinema, opera ve konser salonları kapalı tutuluyor, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları gibi işletmeler hizmet vermiyor.

Restoran, kafe ve barlar ise paket servisi yapabiliyor.

Protesto, Almanya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Almanya'da işletme sahipleri Kovid-19 önlemlerini iş yerlerini açarak protesto edecek - Son Dakika


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