Almanya'da yaşayan gurbetçiler koronavirüs (Covid-19) nedeniyle erteledikleri düğün hazırlıklarına hız verdi. Açık alanda 100, kapalı alanda 50 kişiye müsaade edilen yönetmelik, düğün yapmayı planlayan çiftlerin tercihi büyük bahçeler oldu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen düğün hazırlıkları kaldığı yerden devam ediyor. Almanya'da yaşayan gurbetçi çiftler, salgın nedeniyle erteledikleri düğünlerini üç ay aradan sonra ilk kez gerçekleştirme fırsatı buldu. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan ve 13 Nisan'da planladıkları düğün tarihini koronavirüs nedeniyle ertelemek zorunda kalan Duran ve Kuru aileleri, 3 ay aradan sonra düğünlerini gerçekleştirdi. Duran ve Kuru aileleri Almanya'daki koronavirüs yönetmeliğine uygun olarak çağırdıkları az sayıda davetliyle düğünlerini gerçekleştirirken, yaşadıkları duyguyu Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

'MECBUREN ARTIK BÖYLE BİR YERDE YAPMAK ZORUNDA KALDIK?

Damat Muhammed Duran'ın babası Talha Duran, 13 Nisan'daki düğünü koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini belirterek, 'Çocukların nikahını yaptık evlerini hazırladık. Mecburen artık böyle bir yerde yapmak zorunda kaldık. Evet, burası küçük yer herkesi çağıramadık sadece yakın akrabalarımızı çağırabildik. Düğünümüze çağıramadığımız dostlarımız anlayışla karşılarlar inşallah, 100 kişiden fazla içeriye alamıyorlar' dedi.

'KORONA YÜZÜNDEN AİLE ARASINDA BİR DÜĞÜN OLDU?

Damat Muhammed Duran ise 'İnsan ömründe bir kere düğün yapıyor. İnsan tanıdıkları, herkesi aramızda görmek istiyor. Ama buna da şükür korona yüzünden aile arasında bir düğün oldu' şeklinde konuştu.

'ÇOK DAHA BÜYÜK OLSUN İSTERDİK?

Gelinin annesi Neriman Kuru da Bu mutlu günümüzde koronavirüs nedeniyle böyle yapmak zorunda kaldık, aslında çok daha büyük olsun isterdik. Düğün salonumuzu tutmuştuk iptal oldu ama yine de mutluyuz. Çok güzel oldu? dedi. Damadın amcası sayıldığını belirten Enver Yıldırım ise 'Koronadan dolayı millet mağdur böyle yerleri tercih etmek zorunda kaldık. Başka şansımız yoktu. Salonumuzu tutmuştuk maalesef bu virüsten dolayı parasını dahi verdiğimiz salonda yapamayıp burayı tercih ettik' şeklinde konuştu.

'KORONANIN GETİRMİŞ OLDUĞU KISITLAMALARLA BERABER İNSANLAR ÇARE ARAMAYA BAŞLADILAR?

İşletmeci Muhammed Kaygan da 'Kanayan bir yaraya işaret ettiniz. Yaklaşık iki senedir nikah, nişan yemekleri, mevlüt gibi küçük çaplı yapıyordum bunları. Koronanın getirmiş olduğu kısıtlamalarla beraber insanlar sıkıntılarına çare aramaya başladılar. Doğal olarak bu gibi programların yapılabilecekleri yerler aramaya koyuldular. Bizim mekanımız da buna uygun düştüğü için işlerimiz yoğunlaştı. Ramazan bayramından bu güne takriben 15 düğün yaptık. Hemen her hafta sonu artık düğün yapmaya başladık' dedi. Kaygan, 'İnsanlar ciddi bir şekilde rağbet ediyorlar. Böyle restoranlarda nişan, düğün, nikah gibi programlar yoğunlaşmaya başladı. Bu bağlamda biz de çok yoğunluk yaşıyoruz' dedi.

'YÖNETMELİK KAPALI ALANLARDA 50 KİŞİYE MÜSAADE EDİYOR?

Kaygan sözlerine şu şekilde devam etti: 'Kanun kapalı alanlarda 50 kişiye kadar müsaade ediyor, açık alanlarda ise 100 kişiye kadar müsaade ediyor. 50 kişilik bir grup ile insanlar bir restoranda çok nezih bir şekilde şu anda düğünlerini yapabiliyorlar. En azından bu ihtiyacı gidermek için bir fırsat oldu bu taleplere yetişmeye gayret ediyoruz. Bugün düğününü yapmakta olduğumuz arkadaşımız daha önceden düğün salonu tutmuşlar, anlaşmalarını yapmışlar fakat korona sebebiyle iptal etmek durumunda kalmışlar. Bize geldiler müracaat ettiler 'imkan var mı' Yapabilir miyiz burada?? dediler. Biz de gerekli koşulları yerine getirerek düğünlerine yardımcı olduk? dedi.