Son dakika haberi: Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı övmekle suçlanan kadının evi arandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı övmekle suçlanan kadının evi arandı

14.10.2022 19:16
Son dakika haberi: Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı övmekle suçlanan kadının evi arandı

Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'da Bavyera eyaletinin Landshut kentinde, sosyal medya üzerinden Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklemek ve övmekle suçlanan kadının evinin polis tarafından arandığı bildirildi.

Almanya'da Bavyera eyaletinin Landshut kentinde, sosyal medya üzerinden Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklemek ve övmekle suçlanan kadının evinin polis tarafından arandığı bildirildi.

Landshut Savcılığı ve Niederbayern Emniyet Müdürlüğünün ortak açıklamasında, 30 yaşındaki Rus kadının, mayıstan bu yana birçok kez sosyal medyanın çeşitli platformlarından yaptığı paylaşımlarla Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı desteklemek ve övmekle suçlandığı belirtildi.

Almanya'da geçerli bir oturum izni olmayan Rus kadının ayrıca ağustosta sosyal medyadan diğer bir kullanıcıya hakaret ettiği aktarılan açıklamada, polisin bu sabah kadının oturduğu evde arama yaptığı ifade edildi.

Aramada 3 akıllı telefona ve bir dizüstü bilgisayara el konulduğu bildirilen açıklamada, Rus kadın hakkında "hakarette bulunmak" ve "suçlara onay vermekten" soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Almanya, Bavyera, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya'da, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı övmekle suçlanan kadının evi arandı - Son Dakika

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