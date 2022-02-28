Son dakika haberi! Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi

28.02.2022 15:15

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek amacıyla Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek amacıyla Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi.

Başkent Berlin'de sendikalar, kiliseler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen gösteriler kapsamında, "Savaşı durdurun! Ukrayna ve tüm Avrupa için barış" sloganıyla, tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasında yer alan 17 Haziran Caddesi'nde toplanıldı.

Göstericilerin çoğunun Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı görülen gösteride, üzerinde "Savaşı durdurun", "Almanya rengini belli et", "Ben Rus'um ama savaşı desteklemiyorum", "Savaş çözüm değildir", "Ukrayna'yla beraberiz" yazan dövizler taşındı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kınandı.

Konuşmalarda Rus yönetimine saldırıları durdurma ve Ukrayna'dan geri çekilme çağrısında bulunuldu, Alman hükümetinden de Ukrayna'daki savaştan kaçanlara kapılarını açık tutması istendi.

Gösterilere katılanların sayısını polis "100 binden fazla", gösteriyi düzenleyenler "500 bin" olarak ifade etti.

Köln kentinde de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını binlerce kişi protesto etti.

Tarihi Köln katedrali yanındaki Roncalli Meydanı'nı dolduran ve Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, Rusya ve Putin aleyhine sloganlar attı.

Köln Karnaval Komitesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen "5. Mevsim Karnaval Geçidi"nin iptal edildiğini, yarın Köln'de Ukrayna'ya destek olmak amacıyla "Barış Yürüyüşü" düzenleneceğini açıkladı.

Yürüyüşe on binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Son dakika haberi! Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi
Son dakika haberi! Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi
Son dakika haberi! Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi

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Ukrayna, Almanya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Almanya'da savaş karşıtı gösteriler düzenlendi - Son Dakika


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