Almanya'da sel felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika

- Almanya'da sel felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi

KÖLN - Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, 50 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Almanya'nın batısında etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Sel felaketi ve fırtınadan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 42'ye yükseldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 50 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve can kaybı sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Polis açıklamasına göre, felaketten en çok etkilenen Koblenz kenti yakınlarındaki Ahrweiler bölgesinde 18 kişi hayatını kaybederken, Euskirchen'de şimdiye kadar 15 can kaybı bildirildi. Altena ve Werdohl'da 2 itfaiye eri hayatını kaybederken, Solingen ve Unna bölgesinde mahzenlerin su basması sonucu 2 kişi öldü. Rheinbach'taki ölü sayısı 3'e yükseldi. Köln'de 72 yaşında bir kadın ve 54 yaşında bir erkek su basan mahzende can verdi.

Sel sularının sürüklediği araçlarda, ev ve işyerleri ile şehir alt yapısında hasar meydana geldi. İtfaiye araçları sel sularına rağmen çalışmalarını sürdürdü.