Son dakika haberi... Almanya'da şiddet mağduru İtalyan'ın ölümüyle ilgili şüpheli polisler görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde, İtalyan asıllı 59 yaşındaki kişinin ölümüne ilişkin birkaç polisin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, nisan ayında yapılan operasyonda aşırı güç uygulanan 59 yaşındaki kişinin hastanede bir süre tedavi gördüğü ve haziranda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Olaya ilişkin Bonn polisinin soruşturma yürüttüğü ve birkaç polisin görevden uzaklaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar yabancı düşmanlığıyla ilgili somut bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.