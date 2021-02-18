Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 534 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 534 ölüm

18.02.2021 12:27
Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 534 ölüm, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 534 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 698'e ulaştı.

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 534 kişi hayatını kaybederken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı 66 bin 698'e ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 10 bin 207 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 360 bin 606'ya yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 534 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 66 bin 698 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 165 bin 900 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 128 bin 8 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.85 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 3 bin 233, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise bin 828 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 82.99 olduğu belirtildi. Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyon 419 bin 971 kişi aşılanırken, 1 milyon 525 bin 943 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 534 ölüm - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı         
15:24
Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular         
15:06
Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı Görüntüler korkunç! Patlama nedeniyle bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı         
15:01
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:40:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 534 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei