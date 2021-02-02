Son dakika haberi... Almanya'da son 24 saatte koronadan 861 kişi öldü - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında 24 saatte 861 kişi hayatını kaybetti.

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 6 bin 114 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 228 bin 85'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 861 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 981 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 954 bin kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısının 216 bin 104 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.88 olarak tespit edildi.

Salgının bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 367 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 347 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 81.96 olduğu açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri ve bakıcı ile sağlık personeline yönelik ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 2 milyon 467 bin 918 kişi aşılanırken, 532 bin 562kişi ise ikinci doz aşı yapıldı.

(Mehmet Koca/İHA)