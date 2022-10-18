Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı

18.10.2022 15:45
Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı

Son dakika gündem haberi... Almanya'nın Saarland eyaletinde terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen baskınlarda detaylı arama yapıldığı bildirildi.

Almanya'nın Saarland eyaletinde terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere düzenlenen baskınlarda detaylı arama yapıldığı bildirildi.

Koblenz Başsavcılığınca yapılan açıklamada, savcılık ile Saarbrücken'deki Eyalet Polis Merkezinin birlikte yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah 06.00'dan itibaren Saarland'daki 5 mülkün arandığı kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'da terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın üyesi olduklarından şüphelenilen kişilerin Lebach, Völklingen, Losheim ve Beckingen'deki evlerinin arandığı, aramaların öğlen saatlerinde tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında ayrıca Rheinland-Pfalz'da Koblenz savcılığına bağlı terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleden sorumlu devlet merkezince Saarbrücken'deki bir tesisin terörle ilişkili faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle arandığı kaydedildi.

Saarbrücken'deki eyalet polis merkezince uzun süredir devam eden ve ilk etapta gizli yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin terör örgütü PKK içinde farklı hiyerarşik seviyelerde aktif olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin, PKK'nın yıllık bağış toplama kampanyalarına katıldıkları, PKK ile ilgili etkinlikler düzenledikleri, katılımcıları örgüte üye yaptıkları ve ilgili alan yöneticisinden talimat aldıkları ve uyguladıklarından şüphelenildiği ifade edildi.

Eyalet polis sözcüsü Stephan Lassotta, yerel basına yaptığı açıklamada, aramaların amacının sadece delil toplamak olduğunu, söz konusu aramalarda tutuklama olmadığını belirtti.

Almanya'da iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2021 raporunda, terör örgütü PKK'nın 14 bin 500 üyesi bulunduğu açıklanmıştı.

YORUMLAR
500
Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız' Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Çin ile ilişkilerde daha dikkatli olmalıyız' PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın sağ kolu İstanbul'da yakalandı PKK elebaşlarından Duran Kalkan'ın sağ kolu İstanbul'da yakalandı
Kaynak: AA

Almanya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:36:49. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Almanya'da terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslerde detaylı arama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement