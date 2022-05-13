Son dakika haberi... Almanya'da trende bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Almanya'da trende bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

13.05.2022 13:43
Son dakika haberi... Almanya'da trende bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki yolcu treninde bir adamın yolculara bıçakla saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya'nın Aachen kenti yakınlarında seyahat halindeki yolcu treninde bir adamın yolculara bıçakla saldırması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, zanlının yakalandığı ancak yolculara neden saldırdığının henüz bilinmediği belirtildi.

Herzogenrath tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra sabah yerel saatle 07.40'da gerçekleşen olayın zanlısının, yerel basındaki haberlere göre Iraklı olduğu iddia edildi.

Olayın gerçekleştiği sırada trende ofisine gitmek için yolculuk eden sivil giyimli bir federal polis memurunun saldırganı fark ederek etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Yaralanan 3 yolcunun hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Herzogenrath yakınlarındaki demir yolu hattı geçici olarak ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almanya'da trende bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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