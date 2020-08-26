Son dakika haberi: Almanya'da yanlış ilaç verilen hasta öldü - Son Dakika

Almanya'nın Bielefeld kentinde hastanede tedavi gören bir hastaya yanlış ilaç verilmesi sonucu öldüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Bielefeld Hastanesinde tedavi gören 26 yaşındaki kanser hastasına yanlış ilaç verildiği ifade edildi.

Başarılı bir ameliyat geçirdikten sonra durumu iyi olan hastaya yanlış ilaç verilmesinin ardından hastanın durumunun kötüleştiği ve hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastanenin Genel Müdürü Michael Ackermann yaptığı yazılı açıklamada, "Böyle trajik bir ölüm nedeniyle dehşet içindeyiz. Ölen hastamızın yakınları gibi biz de üzüntü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Polisin söz konusu ölüm vakası nedeniyle soruşturma başlattığı öğrenildi.