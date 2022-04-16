Son dakika haberi! Almanya'da yüzlerce kişi Ukrayna'daki savaşı protesto etti - Son Dakika

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı protesto etti.

Ukraynalı ve Suriyelilerin oluşturduğu derneklerin Ukrayna'daki savaşı protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteri için yüzlerce kişi Bebel Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler Ukrayna, Suriye ve Gürcistan bayraklarının yanı sıra üzerinde "Savaşı durdurun", "Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu koyun", "Ukrayna'yı koruyun", "Sessizlik öldürür" ve "Ukrayna'ya ağır silahlar, şimdi" yazan dövizler taşıdı.

Eylemde yapılan konuşmalarda, Putin'in bugün Ukrayna'da yaptığını geçmişte Suriye'de ve Gürcistan'da da gerçekleştirdiği anımsatılarak Rusya'yla ticaret yapılmaması istendi.

Konuşmalarda Paskalya Yortusu'nda barış için düzenlenen "Paskalya yürüyüşlerinde" Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın eleştirilmediği vurgulandı.

Gösteriyi düzenleyenlerden Tareq Alaows da yaptığı konuşmada, Rusya'nın barış istemediğini belirterek, "Bunu gördük. Bu son 6 yılda veya Suriye'yi işgal etmesiyle öğrenilmediyse en genç son 50 günde bunu gördük. O dönemde dünya biz Suriyelileri yalnız, yüzüstü bıraktı. O dönemde uluslararası toplum en azından daha az sivilin ölmesi için Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturabilirdi. O zaman bunu yapmadılar. Aynı ihanet şimdi Ukrayna'ya yapılıyor." dedi.

Göstericiler, Bebel Meydan'ında yapılan konuşmaların ardından "Savaş sınır tanımıyor", "Rusya ile ticaret yapmayın", "Esed ve Putin suçludur" şeklinde sloganlar atarak kent merkezinde yürüdü.

Öte yandan, yüzlerce kişi ise geleneksel "Paskalya Yürüyüşü" kapsamında Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda toplandı.

Buradaki gösteride "Savaş için silah vermeyin", "Silahsızlanın", "Silahlanma yarışı yerine barış", "Silah eken savaş biçer" ve "Savaşa hayır" yazılı dövizler taşındı.

Buradaki konuşmalarda Alman hükümetinin Ukrayna'ya silah yardımı yapması eleştirildi. Konuşmaların ardından göstericiler Kreuzberg semtinde bir yürüyüş yaptı.

Hannover, Münih, Köln, Leipzig, Stuttgart ve Duisburg gibi ülkenin birçok şehrinde de "Paskalya yürüyüşleri" düzenlendi.