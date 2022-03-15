Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Rusya- Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkisiyle martta bir önceki aya göre 93,6 puan azalarak eksi 39,3 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Almanya'nın ekonomik görünümünü önemli ölçüde etkilemesiyle martta önceki aya kıyasla 93,6 puan düştü.

Böylece şubatta 54,3 puan olan endeks, bu ay eksi 39,3 puan seviyesine geriledi. Söz konusu azalış, Aralık 1991'den bu yana en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentisi, endeksin martta 10 puan olması yönündeydi. Endekste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcı kabul edilen Mart 2020'de 58,2 puanlık bir düşüş görülmüştü.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise marta önceki aya kıyasla 13,3 puan azalarak eksi 21,4 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin resesyona girmesinin giderek daha muhtemel hale geldiğini belirterek, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Almanya'nın ekonomik görünümü önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Wambach, "Gerileyen ekonomik beklentilere enflasyon tahminlerindeki aşırı artış eşlik ediyor. Bu nedenle uzmanlar, gelecek aylarda stagflasyon (yüksek enflasyon ve ekonomide durgunluk) bekliyor. Kötüleşen ekonomik görünüm, Alman ekonomisinin neredeyse tüm sektörlerini etkiliyor. Ancak özellikle enerji yoğun sektörler ve finans sektöründe daha ektili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.