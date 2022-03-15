Son dakika haberi | Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla martta sert düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla martta sert düştü

15.03.2022 14:05
Son dakika haberi | Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla martta sert düştü

Gelen son dakika haberine göre Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Rusya-Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkisiyle martta bir önceki aya göre 93,6 puan azalarak eksi 39,3 puana geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Rusya- Ukrayna savaşı ve yaptırımların etkisiyle martta bir önceki aya göre 93,6 puan azalarak eksi 39,3 puana geriledi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Almanya'nın ekonomik görünümünü önemli ölçüde etkilemesiyle martta önceki aya kıyasla 93,6 puan düştü.

Böylece şubatta 54,3 puan olan endeks, bu ay eksi 39,3 puan seviyesine geriledi. Söz konusu azalış, Aralık 1991'den bu yana en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.

Piyasa beklentisi, endeksin martta 10 puan olması yönündeydi. Endekste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcı kabul edilen Mart 2020'de 58,2 puanlık bir düşüş görülmüştü.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise marta önceki aya kıyasla 13,3 puan azalarak eksi 21,4 puana indi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin resesyona girmesinin giderek daha muhtemel hale geldiğini belirterek, Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların Almanya'nın ekonomik görünümü önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Wambach, "Gerileyen ekonomik beklentilere enflasyon tahminlerindeki aşırı artış eşlik ediyor. Bu nedenle uzmanlar, gelecek aylarda stagflasyon (yüksek enflasyon ve ekonomide durgunluk) bekliyor. Kötüleşen ekonomik görünüm, Alman ekonomisinin neredeyse tüm sektörlerini etkiliyor. Ancak özellikle enerji yoğun sektörler ve finans sektöründe daha ektili oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi Açıklaması Almanya Şansölyesi Scholz: '(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli' Almanya Şansölyesi Scholz: '(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ukrayna kendisi için neyin doğru olduğuna kendi karar vermeli'

Almanya, Ukrayna, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla martta sert düştü - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'ın define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:13:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Almanya'da ZEW güven endeksi, Rusya-Ukrayna savaşıyla martta sert düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement