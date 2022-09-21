Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest - Son Dakika
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Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest

21.09.2022 15:42
Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest

Edinilen son dakika haberine göre ALMANYA'dan izinli olarak yurda dönen Adem Çiftçi, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine girdiğinde 1'i kadın 2 kişi ile karşılaştı.

ALMANYA'dan izinli olarak yurda dönen Adem Çiftçi, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine girdiğinde 1'i  kadın 2 kişi ile karşılaştı. Çiftçi, komşusunun yardımıyla 2 kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Yaklaşık 20 gündür kaldıkları evde bulunan eşyaları sattığı belirlene şüphelilerden Sinan Paksoy (25) tutuklanırken, kız arkadaşı Sabriye S. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İnegöl'ün Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Adem Çiftçi, çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, odalardaki eşyaları dağınık görünce şaşırdı. Çağırdığı komşularıyla evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 1'i kadın 2 kişiyi gördü. "Biz bu evi Suriyeli'den kiraladık" diyen Sinan Paksoy ile Sabriye S. kaçmak isterken yakalanıp, polise teslim edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin uzun süredir kaldıkları evde bulunan çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotu ve elektrikli süpürgeleri satıp, musluk bataryalarını da söktükleri belirlendi.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıp ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkartıldı. 'Hırsızlık' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Sinan Paksoy tutuklanırken Sabriye S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Adem Çiftçi, Almanya, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Almanya'dan gelen gurbetçinin evinde yakaladığı şüpheli tutuklandı, kız arkadaşı serbest - Son Dakika
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