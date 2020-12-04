Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek" - Son Dakika

Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek"

04.12.2020 15:16
Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Maas:

Gelen son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini söyledi.

Heiko Maas, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, ABD'de yeni bir yönetiminin göreve geleceğine işaret ederek, "ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek çünkü birlikte iş birliği yaklaşımını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini belirten Maas, şunları kaydetti:

"Örneğin, Libya ya da Suriye'de olduğu gibi, Rusya ya da Türkiye tarafından doldurulan bir boşluk bırakmamalıyız. Artık otokratik oyunculara oyunları için alan sunamayız. Biz Avrupalılar, ABD ile ittifak içinde barışı, demokrasiyi ve insan haklarını garanti altına almak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

Maas, NATO hakkında da Avrupa'nın yeni beceriler geliştirdiğini ve NATO'nun Avrupa ayağını daha da güçlendirmek istediklerini bildirdi.

Avrupa'nın NATO'da Sahel'den (Afrika) Akdeniz'e, Orta Doğu'ya kadar güvenlik politikasının sorumluluğunu üstlendiğine dikkati çeken Maas, "Kendi güvenlik çıkarlarımız dışında ve ABD ile dengeli bir ortaklık için sürekli olarak bu yolda devam etmeliyiz. Bölgesel siyasi çıkarlarımızı ABD ile birlikte açıkça tanımlamalıyız. Çin'e veya İran'a karşı birlikte nasıl hareket ederiz? Afganistan veya Irak'ta sorumluluklarımızı nasıl yerine getirebiliriz? Artık eski günlerin geri döneceğini umut etmek yanıltıcı olur. ABD dünya polisi rolüne geri dönmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanı, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme kararına ilişkin olarak da "ABD tek taraflı olarak bu tür temel birlikleri geri çekerse, oradaki diğer tüm askerlerin güvenliğini tehlikeye atabilir. Güvenlik garanti edilemezse orada tek bir Alman askeri bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: 'ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok Bursaspor'un parlayan yıldızı Ali Akman'a Marsilya ve Red Bull Grubu talip oldu Trabzon'da temaslı kişilerin gizlenmesi vaka sayısını katladı! Vali tehlikeye dikkat çekti: Sağımız solumuz korona İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor Yağmur Sarnıç'tan çocuk özlemi çeken Seren Serengil'e sert sözler Nice'te teknik direktör Patrick Vieira'nın görevine son verildi Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Dünyanın dört gözle beklediği Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısında üretim yarıya düşürüldü
Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı Otel baskınında bir polisimizi şehit eden katilin cenazesini, memleketine götürecek araç bulunamadı         
14:52
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli sayısı 3 milyon 638 bin 288 kişi olarak açıklandı         
14:38
Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da Tekirdağlı Türk ile evlenen Rohini Kösoğlu Beyaz Saray'da         
14:30
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Korona aşısı yaptıracak mısınız" sorusunu yanıtladı: Doktorlar "olun" derse olacağız         
14:17
Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı Asgari ücret zammı için ilk toplantı başladı         
14:09
Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi Ağrı-İran sınırındaki 81 kilometrelik güvenlik duvarı projesi sona erdi         
13:59
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor         
12:06
Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı         
12:05
Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü Otobüsün altında kalan yaşlı kadın, gitmemek için direndiği hastanede iç kanamadan öldü         
11:36
Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim Dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadın: Bana ve çocuklarıma zarar vereceğinden emindim         
11:07
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu         
10:02
İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi İstanbul'daki dev arazi ünlü iş adamı Ethem Sancak'ın yeğeninin şirketine tahsis edildi         
09:53
'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı 'Dünyanın en iyi öğretmeni' ödülüne layık görülen adam, 8 milyon lira kazandı         
21:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 15:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "ABD'nin uluslararası sahneye dönüşü çok şeyi değiştirecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei