Almanya Dışişleri Bakanı Maas ikinci kez karantinaya alındı - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ikinci kez karantinaya alındı
04.11.2020 22:17
Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurmasının ardından karantinaya alındı.
Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurmasının ardından karantinaya alındı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yabancı bir devlet heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından heyette bulunan bir kişinin testinin pozitif çıktığının öğrenildiği duyuruldu. Bakan Maas'ın önlem amaçlı doktorun tavsiyesiyle karantinaya alındığı bildirildi. Maas, ikinci kez girdiği karantinayı Brandenburg'da geçirecek. Maas'ın ilk PCR testi bugün negatif çıktı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Eylül ayında korumasında korona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alınmıştı.
(İHA)
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