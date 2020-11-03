Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Viyana'daki saldırıda ölenlerden biri Alman" - Son Dakika

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Maas, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin Alman olduğunu açıkladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Viyana'daki saldırılarda hayatına kaybedenlerden birinin Alman vatandaşı olduğunu duyurdu. Bakan Maas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin arasında bir Alman vatandaşımız olması acımızı daha da derinleştirmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullanarak teröre karşı ortak tavır gösterilmesini istedi.

Maas, "Avusturya'daki kurbanların acısını paylaşıyoruz, aynı zamanda tüm gücümüzle fanatizm ve teröre karşı koyma kararlılığımızı da paylaşıyoruz. Kararlılığımızı faillere açıkça göstermeliyiz. Toplumumuzun bölünmesi amacına asla ulaşamayacaksınız" dedi.

(İHA)