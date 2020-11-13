Son dakika haberi... Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı: Kasım tedbirleri toparlanmayı yavaşlatacak - Son Dakika

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kasım ayındaki tedbirlerin Kovid-19 krizinde mayıs sonrası başlayan toparlanmayı yavaşlatacağını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, ülkenin ekonomik olarak toparlanmasının ekim ayına kadar devam ettiği belirtilerek, Kovid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için uygulamaya alınan tedbirlerin kasım ayında ekonomiyi vurduğu ifade edildi.

Raporda, kasımdaki tedbirlerin Kovid-19 krizinde mayıs sonrası başlayan ekonomideki toparlanmayı yavaşlatacağına işaret edilerek, "Ek tedbirler (kısıtlamalar) sınırlı kaldığı sürece, toparlanma süreci dördüncü çeyrekte bitecek gibi görünmüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR) dün yaptığı açıklamada, Alman ekonomisindeki toparlanmanın yaz döneminde güçlü kalmasının etkisiyle ekonominin bu yıl başlangıçta korkulandan daha az küçülmesinin beklediğini bildirmişti.

SVR salgında ikinci dalganın 2021 için büyüme görünümünü gölgelediğini de belirtmişti.

Alman ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 9,3 küçülmesinin ardından, hane halkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Başbakan Merkel, bir sonraki adımları eyalet başbakanları ile görüşecek

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, 2 Kasım'da geçerli olmak üzere kasım sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Kamuda söz konusu kısıtlamaların uzatılıp uzatılmayacağı belirsizliğini korurken, Başbakan Merkel, Pazartesi günü eyalet başbakanları ile Kovid-19'nın yayılmasını önlemek için bir sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Vaka sayısında yeni rekor

Ülkede son 24 saatte 23 bin 542 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsüne göre, bu rakam, ülkede söz konusu virüsün görülmesinden bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 751 bin 095'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 12 bin 200'e yükseldi.