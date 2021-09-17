Almanya Futbol Federasyonu, Türkiye için Stefan Kuntz'a izin verdi Açıklaması

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Stefan Kuntz'un Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olması halinde Almanya 21 Yaş Altı Takımı'ndaki görevinin oy birliği ile sonlandırılmasına karar verdi.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "DFB Başkanlık Kurulu, Türk Futbol Federasyonu ile Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak çalışmayı kabul etmesi halinde, oy birliğiyle Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı teknik direktörü olarak mevcut sözleşmesinin sonlandırılmasına karar verdi." bilgisini paylaştı.

DFB, "Stefan Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle, DFB, Kuntz'un bir sonraki kariyer kararını engellemek istemiyor. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir simgesidir." ifadesini kullandı.