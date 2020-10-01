Son dakika haberi... Almanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminde hedef 50 milyar dolar - Son Dakika

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu belirterek, "Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini öncelikle 40 milyar, devamında ise 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Kovid-19 Salgını Sırasında Türk-Alman Ekonomik İlişkileri ve Salgın Sonrası Geleceği" konulu çevrimiçi paneli, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Almanya Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Federal Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem ve Konstanz Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Profesörü Erdal Yalçın'ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Batur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının genel olarak küresel ekonomiye, özel olarak ise Almanya-Türkiye arasındaki ticari ilişkilere olumsuz etkilerinin bulunduğunu kaydetti.

Batur, Türkiye ile Almanya'nın toplam ticaret hacminin 2019 sonunda 35,9 milyar dolar olduğunu anımsatarak, 2020'nin ilk iki ayında artışa rağmen salgın nedeniyle yılın ocak-temmuz döneminde düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Batur, "İki ülke arasındaki potansiyelin salgının olumsuz etkilerini kısa sürede etkisiz kılacağına ve ticaret hacmini yeniden eski seviyelerine taşıyacağımıza inanıyoruz. Almanya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmini öncelikle 40 milyar, devamında ise 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Batur, bu hedeflere ulaşmak için bakanlık olarak iki ülke ticaretinde potansiyel ürünlere ilişkin çalışmalar yaptıklarına ve bu sonuçları Alman meslektaşları ile paylaştıklarını aktardı.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda Almanya'dan destek bekliyoruz

Batur, Türk ekonomisinin Kovid-19 salgınından beklenenden daha az olumsuz etkileneceğini belirterek, bu görüşün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından son yayınlanan raporlarda desteklendiğini kaydetti.

Türkiye'deki yatırım ortamının son yıllarda çok iyileştiğine ve bu durumun Dünya Bankası'nın İş yapma Kolaylığı Raporu ile tescillendiğini aktaran Batur, yabancı sermaye açısından ülkemizde uygulanan teşvik sistemi ile ülkenin yatırım açısından çok daha cazip hale geldiğine işaret etti.

Türkiye-Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi'ne (JETCO) ayrı bir önem verdiklerine ve bir sonraki toplantıyı bu yıl bitmeden yapmak istediklerini dile getiren Batur, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin üçüncü ülkelere taşınabileceğine ve bu doğrultuda Türk ve Alman iş insanlarının üçüncü ülkelerde beraber çalışabileceklerine vurgu yaptı.

Türkiye'nin uzun suredir Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda mücadele verdiğini anlatan Batur, bu güncellemenin her iki taraf için de önemli olduğunu vurgulayarak, bu konuda Almanya'dan destek beklediklerini sözlerine ekledi.