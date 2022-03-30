Son dakika haberi... Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 146,9 milyar avro artarak rekor seviyeye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 146,9 milyar avro artarak rekor seviyeye yükseldi

30.03.2022 12:59
Son dakika haberi... Almanya'nın kamu borcu geçen yıl 146,9 milyar avro artarak rekor seviyeye yükseldi

Son dakika haber... Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 146,9 milyar avro artışla 2 trilyon 319,8 milyar avroya ulaştı.

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 146,9 milyar avro artışla 2 trilyon 319,8 milyar avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'nın geçen yıl federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 146,9 milyar avro arttı. Borç, 2020 sonuna göre yüzde 6,8 artarak 2 trilyon 319,8 milyar avroya yükseldi.

Destatis, artışın ana nedeni olarak "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin olumsuz etkilerine karşı finansman tedbirleri için Alman federal hükümetinin borçlanmasını" gösterdi. Böylece salgında geçen 2 yılın ardından Almanya, rekor düzeyde borçla karşı karşıya kaldı.

Kişi başına düşen kamu borcu da 26 bin 128 avrodan 27 bin 906 avroya yükseldi.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 145 milyar avro artarak 1 trilyon 548,5 milyar avroya ulaştı.

Eyaletlerin borcu yüzde 0,3 yükselişle 638,1 milyar avroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 0,2 azalışla 133,1 milyar avroya geriledi.

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Almanya, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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