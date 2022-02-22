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Son dakika haberi... Almanya, Rusya'ya Donetsk ve Lugansk'a yönelik kararından dönme çağrısında bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Almanya, Rusya'ya Donetsk ve Lugansk'a yönelik kararından dönme çağrısında bulundu

22.02.2022 00:40
Son dakika haberi... Almanya, Rusya'ya Donetsk ve Lugansk'a yönelik kararından dönme çağrısında bulundu

Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını geri almasını istedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını geri almasını istedi.

Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'yı kararından dönmeye ve Minsk anlaşmalarına uygun olarak diplomatik ve siyasi ihtilaf çözüm yoluna dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Putin tarafından tanınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Baerbock, bunun barışçıl ve siyasi çözüme yönelik tüm diplomatik çabalara ciddi bir darbe olduğunu kaydetti.

AGİT'te yıllarca süren çabaların kasıtlı olarak yok edildiğine işaret eden Baerbock, tanıma kararının aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir başka ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Almanya'nın, uluslararası kabul görmüş sınırları konusunda Ukrayna'nın yanında yer aldığını hatırlatan Baerbock, "Uluslararası hukukun bu ihlaline yanıt vereceğiz. Bunu ortaklarımızla koordine ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca, Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askeri tehditleri ortadan kaldırması için çağrısını yineleyerek Rusya tarafından daha fazla askeri bir gerilime karşı açıkça uyarıda bulunduklarını bildirdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Donetsk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Almanya, Rusya'ya Donetsk ve Lugansk'a yönelik kararından dönme çağrısında bulundu - Son Dakika


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