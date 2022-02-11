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Son dakika haberi... Almanya uyruklu 1 kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Almanya uyruklu 1 kişi evinde ölü bulundu

11.02.2022 09:40
Son dakika haberi... Almanya uyruklu 1 kişi evinde ölü bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bayburt'un Gençosman köyünde yalnız yaşayan Almanya uyruklu 1 kişi evinde ölü bulundu.

Bayburt'un Gençosman köyünde yalnız yaşayan Almanya uyruklu 1 kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gençosman köyünde yalnız yaşayan Almanya uyruklu Gerhard Stronzik'ten (60) haber alamayan köy halkı, evine gitti. Stronzik'i evde hareketsiz halde bulan köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 4 yıldır Bayburt'ta yaşadığı öğrenilen Gerhard Stronzik'in öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından Stronzik'in cesedi, otopsi için Bayburt Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna götürüldü. - BAYBURT

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Bayburt, Almanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Almanya uyruklu 1 kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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