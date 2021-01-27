Son dakika haberi... Alp Disiplini FIS Yarışı'nda 2 milli kayakçı bronz madalya kazandı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini FIS Yarışı'nda milli sporcular Sıla Kara ve Derin Berkin üçüncülük elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Brovest Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde kadınlar kategorisinde Sıla Kara, erkeklerde ise Derin Berkin bronz madalya kazandı.