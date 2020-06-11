Son dakika haberi | Alt gecidi su bastı, vatandaşlar canını hiçe saydı
Son dakika habere göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle alt geçit sular altında kaldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran yağmur sebebiyle alt geçit sular altında kaldı. Pazara gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimileri canlarını hiçe sayarak trafiğinin en işlek noktası olan Bursa- Ankara yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Kimileri ise alt geçidin yanında bekleyerek ekiplerinin çalışmalarını bitirmelerini bekledi.
İnegöl'de yağan yağmur hayatını adete felç etti. Yağmur sebebiyle Sinanbey Mahallesinde bulunan alt geçit sular altında kaldı. Perşembe günü açılan Merpa pazarına gelen vatandaşlar alt geçidin sular altında kalması sebebiyle kullanamadılar. Canlarını hiçe sayan bazı vatandaşlar Bursa-Ankara yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçti. Zaman zaman ezilme tehlikesi atlatanlar oldu. Kimi vatandaşlar ise alt geçidin önünde durarak suların tahliye edilmesini beklediler. Ancak tedbirli gelenler de vardı. Bir vatandaş ayağındaki çizmeler sayesinde hiç bir zorluk çekmeden alt geçidi kullanarak evine gitti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 06:48 Kaynak: İHA
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