Son dakika haberi: ALT GEÇİDİN DUVARINA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: ALT GEÇİDİN DUVARINA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI 2 YARALI

18.07.2022 14:04

Son dakika haberine göre Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, alt geçidin duvarına çarpıp, yan yattı.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, alt geçidin duvarına çarpıp, yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidinde meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu 07 CRU 46 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine alt geçidin duvarına çarpıp, yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü ve yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, yan yatan araç çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturm başlattı.

YORUMLAR
500
Tabelaları yıkıp refüje çıktı Tabelaları yıkıp refüje çıktı
Kaynak: DHA

Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ALT GEÇİDİN DUVARINA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:10:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: ALT GEÇİDİN DUVARINA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement