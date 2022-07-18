Kaza, öğle saatlerinde Gıyaseddin Keyhüsrev alt geçidinde meydana geldi. İçinde iki kişinin bulunduğu 07 CRU 46 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine alt geçidin duvarına çarpıp, yan yattı. Kazada sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı sürücü ve yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken, yan yatan araç çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: ALT GEÇİDİN DUVARINA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI 2 YARALI - Son Dakika

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