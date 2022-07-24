Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı

24.07.2022 20:57

Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.

Malatya'da alt geçitte meydana gelen 5 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle Elazığ istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, 19.00 sularında Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinden gelerek Elazığ istikametine seyir halinde olan bir aracın trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene basması sonucu 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın hastaneye kaldırıldığı kazada Elazığ istikametinde trafik kilitlenirken, kazaya karışan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:44 Cinsel ilişkiye giren çift evdeki gizli kamerayı fark edince dehşete düştü
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emine Erdoğan'a yaptığı jest tüm binleri gülümsetti
19:58 Vatandaşlar Togg'u ne zaman ve nasıl satın alacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg fabrikasının açılışına katılan muhalif parti liderlerine teşekkür
18:57 Tarihi açılışın gerçekleştirildiği dakikalarda paylaşıldı! İşte TOGG'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri...
18:18 Türkiye için tarih anlar! TOGG fabrikasında banttan inen ilk aracı Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı
18:11 Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleştiren tahıl koridoru anlaşması Rusya tarafından sonlandırıldı
18:04 Türkiye'nin bir dönemine damga vuran Reha Muhtar'dan çarpıcı iddia: Beni akıl hastanesine gönderip gayri menkullerimi almaya çalışıyorlar
18:03 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: TOGG'un fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17:51 Motosiklet kazasında kolunu sakatlayan Acun Ilıcalı yaptıklarıyla şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2022 21:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Alt geçitte zincirleme kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement