Son dakika haberi! Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek - Son Dakika

Son dakika haberi! Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek

Son dakika haberleri... Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek Başkan Zolan: "Günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl kendilerine hizmet edecek" Alt yapı çalışmalarına vatandaşlardan tam not Vatandaş Fesih Teket: "Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu" Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve...

Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek

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Başkan Zolan: "Günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl kendilerine hizmet edecek"

Alt yapı çalışmalarına vatandaşlardan tam not

Vatandaş Fesih Teket: "Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Pamukkale ilçesi bölgesinde başladıkları altyapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ile Deliktaş Mahallesi'nin bir kısmında başladıkları altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği çalışma kapsamında bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. DESKİ'nin toplamda 309 kilometre hat döşeyeceği 5 mahallenin alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek. Projeyle en önemli sorunlarından birinin çözüldüğüne tanık olduklarını kaydeden mahalle sakinleri, Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapı yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor.

"Günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl kendilerine hizmet edecek"

Bölgedeki vatandaşların uzun yıllar alt yapının yapılmasını talep ettiğini ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gerçekleştirilen yatırımların çok önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Osman Zolan, "Bunlar çok önemli yatırımlar. Torunlarımızın torunlarına hizmet edecek yatırımlara imza atıyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere güveni sonsuz, biliyorlar ki yapılacak olan iş günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl boyunca kendilerine hizmet edecek. Alt yapı bir kent için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Ama altyapı yaptıktan sonra üste ne yaparsanız yapın uzun yıllar vatandaşımıza hizmet eder. Allah güç kuvvet versin ve bu işlerin üstesinden hep birlikte gelelim" dedi.

"Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu"

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mustafa Gülmez, Başkan Zolan'ın alt yapı çalışması konusunda söz verdiğini ve alt yapı çalışmasının görünmeyen bir hizmet olduğunu belirterek çalışmalardan memnun olduğunu söyledi. Mahallede ikamet eden vatandaşlardan Fesih Teket, alt yapı olması gereken bir çalışma olduğunu söyledi. Teket, "Önceden yağmur yağdığında evlerimize su basıyordu. Her yağmur yağdığında tedirgin oluyorduk. Bundan sonra inşallah olmaz artık" dedi.

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Alt yapı sorunu dev projeyle tarihe gömülecek - Son Dakika

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