Son dakika haberi | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı

07.12.2020 23:33
Son dakika haberi | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika haberler... Altay, geçtiğimiz günlerde PCR testi pozitif çıkan Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Altay, geçtiğimiz günlerde PCR testi pozitif çıkan Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun geçtiğimiz günlerde yapılan PCR testi pozitif olarak sonuçlanmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığını duyurmuştu. Bugün yeni bir açıklama daha yayımlayan Altay, 31 yaşındaki başkanın durumumun hızlı ilerlemesi üzerine tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten sağlık durumu açıklaması

Siyah-beyazlı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta Covid-19 teşhisi konulan ve tedbir amaçlı özel bir hastanede gözlem altına alınan Kulüp Başkanımız Sn. Özgür Ekmekçioğlu'nun nefes darlığı şikayeti başta olmak üzere ciddi semptomları bulunmaktadır. Hastalığının hızlı seyretmesinden dolayı Başkanımız maalesef bu sabah saatlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip müşahede altına alınarak tedavisi devam etmektedir. Ankaraspor maçının hazırlıklarına başlayan oyuncularımız ve teknik heyetimizle son olarak geçtiğimiz gün telekonferans yöntemiyle konuşarak başarı dileyen ve sağlık durumu hakkında bilgi veren Kulüp Başkanımız Sn. Özgür Ekmekçioğlu'na acil şifalar diliyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyoruz." - İZMİR

Son dakika haberi | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı

PCR Testi, Altay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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