Son dakika haberi! Altay'da Çağlar Birinci de tamam

TFF 1'inci Lig'de transfer döneminde tam 14 futbolcuyla sözleşme imzalayıp adeta şov yapan Altay, bir futbolcunun daha işini bitirdi. Siyah-beyazlılar uzun süredir görüşme halinde olduğu tecrübeli sol bek Çağlar Birinci ile her konuda anlaşma sağladı. Son olarak Giresunspor forması giyen 34 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Yücel İldiz'in çok istediği ve tarafların resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Türk futbolunun en deneyimli isimlerinden biri olan Çağlar Birinci futbol yaşamına Torbalıspor'da başladı. Trabzonspor altyapısına transfer olan Çağlar, Orduspor 'da profesyonelliğe adım atarken, Bakırköyspor, İstanbulspor Sarayköy 1925, Denizlispor Elazığspor , Akhisarspor, Kayserispor Karşıyaka ve Giresunspor'da oynadı. Çağlar geçen sezon Giresunspor'la sadece 1 maça çıktı. QUARESMA İLE TELEKONFERANS

Türkiye liglerinin en fazla transfer yapan takımlarından olan Altay'da tüm gözler Ricardo Quaresma ile yapılacak görüşmeye çevrildi. Yönetimin ısrarla kadrosuna katmak istediği Portekizli yıldızla telekonferans görüşmesi yapacağı ve bu toplantının ardından 36 yaşınrdaki futbolcunun durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok daha önce yaptığı açıklamada Barcelona, Inter, Chelsea, Porto gibi Avrupa devlerinde forma giyip ülkemizde Beşiktaş'la Kasımpaşa'da oynayan Quaresma'nın Altay'a yakın olduğu dile getirmişti.