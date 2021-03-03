Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri - Son Dakika

Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri

03.03.2021 10:43
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri, System.String[]

Son dakika haberi: Eğitime olan desteğini her alanda görülen Altıeylül Belediyesi'nin gençlere olan yatırım ve hizmetleri günden güne artmakla birlikte "Akıllı Projeler" sayesinde bu hizmetlere ulaşım da her geçen gün kolaylaşıyor.

Eğitime olan desteğini her alanda görülen Altıeylül Belediyesi'nin gençlere olan yatırım ve hizmetleri günden güne artmakla birlikte "Akıllı Projeler" sayesinde bu hizmetlere ulaşım da her geçen gün kolaylaşıyor.

"Altıeylül Hep Yanında" sloganıyla Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri olmayı hedefleyen Altıeylül Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayan "Akıllı Projeleri" bir bir hayata geçiriyor.

Randevu sistemi internet ortamına taşındı

Son olarak Altıeylül'ün göz bebeği Millet Kıraathaneleri'ndeki randevu sistemi de internet ortamına taşındı. Vatandaşlar, GooglePlay ve AppStore'daki "Altıeylül Belediyesi" uygulaması aracılığıyla ya da www.altieylul.bel.tr adresi üzerinden Plevne, Sultan Alparslan ve Sabri Uğur Millet Kıraathaneleri'nde bulunan kütüphaneler için online randevu oluşturarak tüm hizmetlerden yararlanma imkanına kavuşabilecekler.

Altıeylül ilim yuvası oldu

Altıeylül Belediyesi Millet Kıraathaneleri'ni hayata geçirdiği günden bu yana özellikle gençler tarafından büyük ilgi görmüştü. Üniversiteye hazırlanan gençler sadece boş vakitlerini değerlendirmekten ziyade zamanı ve kaynakları daha verimli kullanabilecekleri bir ortamı bulmalarından dolayı Millet Kıraahaneleri'ni tercih ediyor. Her yaşa hitap eden Millet Kıraathaneleri, Altıeylül Belediyesi'nin eğitime olan desteğinin her geçen gün artmasıyla da değerine değer katmayı sürdürüyor. Temelinden çatısına kadar tüm yapım aşamalarında bulunan ve kendisi de inşaat mühendisi olan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kitaplara ve gençlere olan hayranlığını dile getirerek Altıeylül Belediyesi olarak başta gençler olmak üzere tüm vatandaşların hizmetlerden etkin olarak istifade etmesi gerektiğini söyledi. Hizmete ulaşımı kolaylaştırmak için teknolojiyi ve gerekliliklerini yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Avcı "Millet Kıraathaneleri faaliyete geçtiğinden bu yana güzel sonuçları da görmeye başladık. Üniversitelerin önemli bölümlerini kazanan genç kardeşlerimiz bu ilim yuvalarında sıkı bir çalışma içine girerek güzel sonuçlar elde ettiler. Başarının devamlılığı adına, pandemi sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek yoğunlukların da önüne geçebilmek için randevu sistemini uygulamaya koyduk. Böylece gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız yoğunluğun oluşumuna sebebiyet vermeden hizmetlerden gönül rahatlığıyla faydalanabilecekler. Vatandaşlarımız randevu ve diğer tüm hizmetlere "Altıeylül Belediyesi" mobil uygulaması ile www.altieylul.bel.tr adresi üzerinden 7/24 ulaşabilirler" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri
Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri

Altıeylül, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Altıeylül'de akıllı projeler devri - Son Dakika


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