Son dakika haberi! Altın fiyatları
Son dakika haberi: İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.639,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.639,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|SALI
|
| ÇARŞAMBA
|
|
|Alış
|Satış
| Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|396,00
|396,20
| 397,30
| 397,50
|Cumhuriyet Ata Lira
| 2.610,00
|2.631,00
| 2.618,00
| 2.639,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|361,00
|365,00
| 362,00
| 366,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.550,00
|2.570,00
| 2.559,00
| 2.579,00
|Yarım Ziynet
|1.275,00
|1.285,00
| 1.280,00
| 1.290,00
|Çeyrek Ziynet
|638,00
|643,00
| 640,00
| 645,00
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:51 Kaynak: AA
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