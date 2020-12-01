Son dakika haberi! Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Son dakika haberi! Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay

01.12.2020 09:32
Son dakika haberi! Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Son dakika habere göre Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin haberlerle 1,770 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı, gelen alımlarla 15 dolar dolayında yükselişle 1,786 dolara kadar çıkarken, üretim kısıntılarına ilişkin tartışmalar sürerken petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Covid-19 aşısının geliştirilmesine ilişkin haberlerle 1,770 dolar düzeyine kadar gerileyen altının ons fiyatı, gelen alımlarla 15 dolar dolayında yükselişle 1,786 dolara kadar çıkarken, üretim kısıntılarına ilişkin tartışmalar sürerken petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, "Ons altında zayıflık devam ediyor" dedi ve ekledi:

"Dolar endeksindeki geri çekilmeye karşın güç toplamakta başarılı olamayan altının ons fiyatı 1,800 doların altına geriledikten sonra zayıf bir tablo sergilemeye devam ediyor."Özellikle korona virüse karşı geliştirilen aşıların yakın zamanda kullanılmaya başlanacağına ilişkin beklentilerin değerli metaller üzerinde baskı yaratmayı sürdüreceğini tahmin ediyoruz. "Bu kapsamda kısa vadede fiyatlarda anlamlı bir iyileşme görmeyi beklemiyoruz. "Diğer taraftan altın ve gümüş fiyatlarındaki ayrışma ise beklentilerimize paralel olarak altın lehine sürerken kısa bir süre tersi bir eğilim görebilecek olsak da mevcut görünümün değişmesini gerektirecek güçlü bir sinyal oluşmadığını söyleyebiliriz."Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu enerji bakanlarının da, konuyu görüşmek üzere Salı günü toplanması bekleniyor. Rusya medyasında yayımlanan haberlerde, OPEC ve müttefikleri arasında bir çok ülkenin, 2021 Ocak ayından başlamak üzere petrol üretiminin aylık olarak kademeli artırılmasından yana olduğu belirtildi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.48 düşüşle 47.53 dolar,Batı Teksas yüzde 0.04 artışla 45.06 dolar,altın yüzde 0.55 artışla 1,786.30 dolar,gümüş yüzde 1.05 artışla 22.87 dolar,bakır yüzde 0.81 artışla 7,566.00 dolar,platin yüzde 1.93 artışla 985.70 dolar,paladyum yüzde 0.85 artışla 2,402.59 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 449 liraya, çeyrek altın 739 liraya, Cumhuriyet altını da 2,947 liraya yükseldi.Gedik Yatırım'ın analizinde, Pfizer ve BioNTech sonrasında Moderna'nın da aşı için FDA'ya başvurduğuna işaret edilerek, "İlerleyen günlerde bu Şirketlerin başvurularının onayları beklenecek. Bu durum, ülke ekonomilerinin toparlanmasına dair umutları güçlendirirken,ons altının da aşağı yönde hareket etmesine neden oldu" denildi ve eklendi: "Ancak biraz bu beklentilerin etkisini kaybetmesi ve doların zayıflaması ons altının 1,760 dolar seviyesinden destek bulmasını sağladı. Teknikte hala çok güçlü değil. Bugün için ABD verileri ve Fed Başkanının konuşması bulunuyor. Bunlar altın için izlenebilir. Ana resimde virüsün seyri, aşı çalışmaları fiyatlamalar üzerinde daha baskın olduğunu unutmamak gerekiyor."Brent petrolün de 47 dolar çevresinde hareket etitğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Aşıya dair çalışmalar petrolün bu seviyelerde tutunmasını desteklerken, dün başlayan ve bugün devam etmesi beklenen OPEC+ toplantısı da petrolün temkinli seyrine neden oluyor. "Dün başlayan toplantıdan bir karar çıkmazken, bugünkü toplantının 03 Aralık gününe ertelendiği duyuruldu. Üretim kısıntısına dair görüş ayrılıkları dikkat çekiyor ve bu durumda toplantının ertelenmesine neden olmuş gibi. "03 Aralık gününe kadar petrolde zaman zaman hareketlenmeler görülebilir ve 03 Aralık günü çıkacak karar petrolün seyrini belirlemeye destekleyici olabilir. Bugün için virüsün seyri ve olası aşı haberleri petrol için yakından izlenebilir."


Koronavirüs, Petrol, Opec, Ons, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Altın fiyatları yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi


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