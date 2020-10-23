Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay - Son Dakika

Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay

23.10.2020 17:20
Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cdvid-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cdvid-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları da, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılacağı umutlarının, yatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi: "Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırılmasını da kabul edebiliriz."ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trum yönetimiyle dördüncü teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmemesi durumunda, sürdürmeyip kesmiş olacaklarını vurguladı.Pelosi müzakerecilerin, Covid-19 salgını sürecinde bir başka tur finansal yardım için Trump yönetimiyle devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tasarının "çok yakında" sonuca ulaşabileceğini ve Temsilciler Meclisi alt kanadının paketi Kasım seçimlerinden önce onaylayabileceğini söyledi.MSNBC ile yaptığı söyleşide, ilerleme gördüğünü belirten Pelosi, "İyi bir yoldayız... Yaklaşıyoruz" dedi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol değişmeyerek 42.76 dolar,Batı Teksas yüzde 0.02 düşüşle 40.68 dolar,altın yüzde 0.11 artışla 1,906.19 dolar,gümüş yüzde 0.26 düşüşle 24.66 dolar,bakır yüzde 1.24 düşüşle 6,909.00 dolar,platin yüzde 3.20 artışla 913.95 dolar,paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,380.51 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 487 lira, çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3,177 liradan satıldı. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Hafta başından beri günleri üst üste yeşilde kapatan altın, dünkü seansta kırmızıya dönerek hafta başından beri elde ettiği kazançlarının çoğunu geri verdi"ğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "1,924 dolar/onstan seansa başlayan sarı maden, teşvik paketine dair belirsizliklerin ve ABD seçimlerinin yaklaşıyor olmasından negatif etkilenerek satıcılı bir günü geride bıraktı."Seans içinde 1,894 dolar/onsa seviyesine kadar geri çekilerek, günün en düşük seviyesini kaydetti. Sarı maden gün sonuna doğru toparlanmaya çalışsa da seansı 1,904 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.0 kaybı hanesine yazmış oldu. "Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda kapattığı bir günü geride bırakırken, 25,04 dolar/onstan başladığı seansı 24.71 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin ise volatilitesi yüksek bir günü geride bırakırken, 862 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Ancak seans sonunda 885 dolar/onstan dengelenen platin,  önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.5 kaybı yazmış oldu."Paladyum, 2,414 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, seansı 2,384 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 1.2 kayıp yaşadı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,629 kg altın, 1,443 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Son Dakika: Trabzonspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Hamit Altıntop: Mesut Özil bu durumun altından en iyi şekilde kalkacaktır Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı         
18:48
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi         
17:55
Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:36
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu         
17:32
Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu         
17:11
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti Tekstil işçisi kahvehane tuvaletinde bileğini keserek intihar etti         
16:06
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor Konya-Antalya yolunu 26 km daha kısaltacak tünelde sona geliniyor         
10:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 18:57:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei