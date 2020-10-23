Son dakika haberi... Altın hafif yükseldi, petrol yatay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cdvid-19 salgını nedeniyle rekor üretim kesintisine gitmeye hazır olacağı açıklamasıyla kazanımlarını koruyan petrol fiyatları, haftayı yatay kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatları da, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılacağı umutlarının, yatırımcının enflasyona karşı koruma olarak gördüğü altına olan talebi artırmasıyla hafif yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun uygulamakta olduğu petrol üretim kısıntısı süresinin uzatılabileceğini söyledi.Valdai Tartışmalar Klübü'nün yıllık toplantısında konuşan Putin, Bu aşamada, hiçbir şeyi değiştirmemize gerek olmadığına inanıyoruz; ancak, mevcut üretim kısıtlamalarını sürdürebileceğimizi ve daha önce yapmayı düşündüğümüz kadar kısa sürede kaldırmayacağımızı da göz ardı etmiyoruz" dedi ve ekledi: "Ve hatta, gerekirse de, üretim kısıntısının artırılmasını da kabul edebiliriz."ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi , ABD Başkanı Donald Trum yönetimiyle dördüncü teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmemesi durumunda, sürdürmeyip kesmiş olacaklarını vurguladı.Pelosi müzakerecilerin, Covid-19 salgını sürecinde bir başka tur finansal yardım için Trump yönetimiyle devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tasarının "çok yakında" sonuca ulaşabileceğini ve Temsilciler Meclisi alt kanadının paketi Kasım seçimlerinden önce onaylayabileceğini söyledi.MSNBC ile yaptığı söyleşide, ilerleme gördüğünü belirten Pelosi, "İyi bir yoldayız... Yaklaşıyoruz" dedi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol değişmeyerek 42.76 dolar,Batı Teksas yüzde 0.02 düşüşle 40.68 dolar,altın yüzde 0.11 artışla 1,906.19 dolar,gümüş yüzde 0.26 düşüşle 24.66 dolar,bakır yüzde 1.24 düşüşle 6,909.00 dolar,platin yüzde 3.20 artışla 913.95 dolar,paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,380.51 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 487 lira, çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını da 3,177 liradan satıldı. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, "Hafta başından beri günleri üst üste yeşilde kapatan altın, dünkü seansta kırmızıya dönerek hafta başından beri elde ettiği kazançlarının çoğunu geri verdi"ğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "1,924 dolar/onstan seansa başlayan sarı maden, teşvik paketine dair belirsizliklerin ve ABD seçimlerinin yaklaşıyor olmasından negatif etkilenerek satıcılı bir günü geride bıraktı."Seans içinde 1,894 dolar/onsa seviyesine kadar geri çekilerek, günün en düşük seviyesini kaydetti. Sarı maden gün sonuna doğru toparlanmaya çalışsa da seansı 1,904 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.0 kaybı hanesine yazmış oldu. " Gümüş de altınla benzer şekilde kırmızıda kapattığı bir günü geride bırakırken, 25,04 dolar/onstan başladığı seansı 24.71 dolar/onstan tamamlayarak yüzde 1.3 kaybı hanesine yazmış oldu."Platin ise volatilitesi yüksek bir günü geride bırakırken, 862 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydetti. Ancak seans sonunda 885 dolar/onstan dengelenen platin, önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.5 kaybı yazmış oldu."Paladyum, 2,414 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra, seansı 2,384 dolar/onstan tamamladı ve yüzde 1.2 kayıp yaşadı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.00-1.25 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,629 kg altın, 1,443 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."