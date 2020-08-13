Son dakika haberi! Altın ve gümüş yenden yükselişte - Son Dakika

Son dakika haberi! Altın ve gümüş yenden yükselişte

Son dakika haberine göre ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten, altın da yüzde 1.0'den çok yükseldi.

Son dakika haberi! Altın ve gümüş yenden yükselişte, System.String[]

ABD para birimi doların küresel piyasalarda yeniden güç kaybetmeye başlamasının ardından, gümüşün fiyatı yüzde 4.0'ten, altın da yüzde 1.0'den çok yükseldi. Küresel ekonomiye ilişkin olumlu gelişmeler ve verilerle hafif yükselen petrol fiyatları da 42 - 45 dolar bandında yatay hareket ediyor.

Küresel piyasalarda artan risk duyarlılığının yanında, ABD dolarının güç kaybı ve Rusya'nın Covid-19 aşısının tescil edildiğini açıklamasının yarattığı iyimserlik, endüstriyel metallere yönelik ilgiyi yeniden artırdı.

Troy Kıymetli Madenler'in "Altın ve gümüşten yeni hamle" başlıklı analizinde, Salı günü "ciddi bir düzeltme hareketine maruz kalan altın ve gümüşün, hafta ortasından tekrar güçlerini geri kazanmaya başladıklarına dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Asya'da 1863 dolar/onsa kadar satış yiyen altın, bu seviyede tekrar yatırımcılara cazip gelmiş olacak ki, hemen akabinde sert tepki alımlarıyla birkaç saat içinde 1950 dolar/onsa uzandı. "Günün devamında 1,925 – 1,950 dolar/ons bandında fiyatlanarak kapanışı 1917 dolar/ons seviyesinden yeşilde gerçekleştirdi. "Perşembe sabah seansında 1,930 dolar/ons dolaylarından işlem görüyor. "Bugün için ABD'nin işsizlik haklarından yararlanma başvuruları günün takip edilecek verisi olacak. "Yatırımcıların bir kısmı da hisse senedi piyasalarına yöneldiler. "Hafta ortasında, risk iştahında artış gözlenirken pandemideki gelişmelere istinaden de piyasa psikolojisinin değiştiğine dair işaretler vardı."Gümüş de altınla paralel olarak alımları karşıladı ve 23.40 dolar/ons seviyesinden hamle yaparak 26.30 dolar/ons ile günün en yüksek seviyesine ulaştı. "Kapanışta 25.53 dolar/ons'ta dengelenerek, gümüşte yeni pozisyon alan yatırımcılara yüzde 2.8'lik getiri sağladı. "Borsa İstanbul'da da oldukça hareketli bir seans vardı. Primli gerçekleşen işlemlerle günlük işlem hacmi 7.5 MT üzerindeydi."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.02 artışla 45.32 dolar,Batı Teksas yüzde 0.23 artışla 42.67 dolar,altın yüzde 1.24 artışla 1,940.73 dolar,gümüş yüzde 4.64 artışla 26.71 dolar,bakır yüzde 0.47 artışla 6,435.00 dolar,platin yüzde 2.98 artışla 960.85 dolar,paladyum yüzde 2.51 artışla 2,194.05 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 758 liraya, Cumhuriyet altını da 3,017 liraya yükseldi.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), son yayınladığı aylık hampetrol raporunda, küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü.IEA'nın yeni raporuna göre ajans, 2020 yılında küresel petrol talebinin günde ortalama 8.1 milyon ton düşüşle 91.9 milyon varile düşmesini bekliyor. IEA bu yeni öngörüsüyle, önceki rapordaki öngörüsünü günde ortalama 140,000 varil daha düşük düzeye çekmiş oldu.IEA, 2021 yılı için küresel petrol talebi öngörüsünü de, önceki öngörüsünden 240,000 varil aşağıya çekerek günde ortalama 97.1 milyon varile indirdi.IEA raporunda öngörüdeki azaltmaların, Covid-19 pandemisine bağlı olarak küresel petrol talebinde yaşanan zayıflama kaynaklı olduğu belirtildi.Raporda, "Küresel düzeyde havayolu seyahatlerinde katedilen mesafe Nisan ayında yıllık bazda yüzde 80 azalmayı gösteriyordu; Temmuz ayına geldiğimizde bu azalmanın yüzde 67 düzeyinde olduğunu gördük" denildi ve eklendi: "Petrol tüketiminin en temel elemanları olan havayolu ve karasal taşımacılık sektörleri, hala toparlanma çabasındalar."


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Altın ve gümüş yenden yükselişte - Son Dakika Ekonomi
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