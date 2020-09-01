Son dakika haberi: Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Küresel ekonomik toparlanma umutlarıyla petrol fiyatları, güvenli liman alımlarıyla da altın fiyatları yükseldi.

Küresel ekonomik toparlanma umutlarıyla petrol fiyatları, güvenli liman alımlarıyla da altın fiyatları yükseldi. Birçok ülkede açıklanan veriler yatırımcıların, küresel ekonomide toparlanmanın hız kazandığına ilişkin umutlarını artırınca petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi. Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.18 artışla 46.49 dolar,Batı Covid-19 pandemisindeki gelişmelerin belirsizlikleri artırması üzerine, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle spot piyasalarda altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.18 artışla 46.49 dolar,Batı Teksas yüzde 1.29 artışla 43.35 dolar,altın yüzde 0.34 artışla 1,974.27 dolar,gümüş yüzde 1.28 artışla 28.50 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 6,674.00 dolar,platin yüzde 1.90 artışla 950.11 dolar,paladyum yüzde 1.89 artışla 2,291.64 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 467 lira, çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3,069 liradan satılıyor.Günün öne çıkan kıymetli madenin "gümüş" olduğuna işaret edilen Troy Kıymetli Maden 'in analizinde şöyle denildi: "Altın geçtiğimiz haftayı yeşilde kapatmasının ardından yeni haftaya sakin bir başlangıç yaparak, 1,965 dolar/ons seviyesinden başladı. Dolar endeksindeki kayıplar derinleşmeye devam ederken, Mayıs 2018'den beri en düşük seviye olan 92 seviyesinin altı test edildi. "Dolardaki zayıflık kıymetli maden fiyatlarına pozitif yönlü etki etmeye devam ediyor. Seans boyu yatay denecek bir bant içerisinde hareket eden sarı maden, gün sonunda 2 dolar/onsluk kazançla 1,967 dolar/ons ile seansı tamamladı. " Gümüş ise günün en çok öne çıkan kıymetli madeni olurken, seansın en çok değer kazanan kıymetli madeni oldu. 27.50 dolar/ons seviyesinden başladığı dünkü seansta, seans boyu pozitif bir seyir içerisinde hareket etti. Seans sonunda 28.13 dolar/onstan dengelendi ve günlük bazda yüzde 2.2 kazancı hanesine yazmış oldu. "Platin de dünkü seansta altınla benzer şekilde yatayda tamamladığı bir seansı geride bıraktı. 932 dolar/onstan tamamladığı günü, başlangıç seviyesinden kapatmış oldu. "Paladyum, gümüşle birlikte günün en çok değer kazanan bir diğer kıymetli madeni oldu. 2,234 dolar/onstan seansa başlarken, 2,276 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 1.8'lik kazancı hanesine yazdı."



Koronavirüs, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 17:29 - Kaynak: DHA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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