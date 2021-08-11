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Sarraf Bayram Erdoğan: "Altında yatırımın tam zamanı" - Son Dakika

Sarraf Bayram Erdoğan: "Altında yatırımın tam zamanı"

11.08.2021 14:16

Sarraf Bayram Erdoğan: "Altında yatırımın tam zamanı" Sarraf Bayram Erdoğan: "Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar" "2021 sonu itibari ile gram altının fiyatı ülkemizde 550-600 TL seviyelerine geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz"...

Sarraf Bayram Erdoğan: "Altında yatırımın tam zamanı"

Sarraf Bayram Erdoğan:

"Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar"

"2021 sonu itibari ile gram altının fiyatı ülkemizde 550-600 TL seviyelerine geçeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz"

"Gurbetçilerin altına olan ilgisinden memnunuz"

KAYSERİ - Kayseri'de 30 yıldır sarraflık ve finansal danışmanlığı yapan Bayram Erdoğan, altında beklenen yükselişin gerçekleşmediğini ve 880 TL'ye kadar yükselmesi beklenen altının 800 TL bandında sabit kaldığını söyleyerek, "Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar" dedi.

Yatırımın olmazsa olmazı altın, beklenenin aksine yerinde sayıyor. Normal şartlarda sürekli hareket halinde olan altın şu anda çok ufak oynamalarla fiyatını koruyor. Çeyrek altın fiyatında 880 TL'ye kadar ulaşması yönünde bir beklenti olduğunu ancak altının 800 TL bandında seyrettiğini söyleyen Sarraf Bayram Erdoğan, "Çeyrek altın fiyatları geçtiğimiz günlerde çok fazla yükselmedi. Yani aslında beklenti yukarıydı fakat dünyada yaşanan bir takım dengeler altındaki süreci biraz geciktirdi. Bu durumda aslında insanlarımızın işine geldi. Çeyrek altın fiyatlarında 870-880 TL gibi bir beklenti varken, şu anda 795-800 TL seviyelerinde seyir ediyor. Çeyrek altın alacak müşterilerimiz için bu bir fırsat, önümüzdeki süreçte çok ciddi bir yükseliş bekleniyor. Çeyrek altın fiyatları şu anda cazip, vatandaşlarımız yatırım amacı ile alıp koymalılar. Gram altın olarak değerlendirdiğimizde uluslararası piyasada ons fiyatı şu anda bin 800 dolar civarında bu seviyeler tabi ki beklenenin altında yer alıyor. Bu seviyelerinde tabi ki dünyada ki global dengelerin, hareketlerin etkilediğini düşünürsek, net bir kanaat belirmek şu anda zor ancak Türkiye'de ki ve dünyada ki ortak kanaat kış aylarına girmeden 2021 sonu itibari ile dünya piyasalarındaki ons bazında altın fiyatının yükseleceği ve 2 bin dolarlara ulaşacağı yönünde. Dolayısı ile eğer ons fiyatı 2 bin dolar seviyelerine yükselir ise gram altının fiyatı ülkemizde 550-600 TL seviyelerine geçeceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımız da altın alışverişlerinde bulunuyor"

Geçen senenin aksine çok daha fazla gurbetçinin ülkeye girişi yaptığını ve gurbetçilerin de altın alışverişinde bulunduklarını ifade eden Erdoğan, "Son yıllarda pandemiden dolayı yurt dışındaki misafirlerimizin ziyaretleri de sekteye uğramıştı. Fakat bugünkü rahatlamayla ciddi oranda, yani normalin 1,5 katına yakın bir gurbetçi vatandaşlarımızın tatillerini yapmak üzere ülkelerine geldiklerini görüyoruz. Esnaf olarak bu durumdan memnunuz. Altın alımları noktasında da tabi ki yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımız da içerisinde olmak üzere bizim vatandaşlarımızın altına merakı vardı. Çünkü bizim insanımız kaliteli insanlardır ve altında dünyanın en kıymetli madenidir. Bu nedenle insanımız da bu madene özel olarak değer verir ve hem evinde hem de yatırım amacıyla altını kullanır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da altın alışverişlerinde bulunuyorlar, biz de perakende satışlarımızdan oldukça memnunuz" diye konuştu.

"Perakende satışlarımızdan memnunuz"

Düğün sezonunun açılması ile son 2 aydır perakende satışlarından oldukça memnun olduklarını aktaran Bayram Erdoğan, "Düğün sezonu açıldı. Şu içerisinde bulunduğumuz son süreçte özellikle Temmuz, Ağustos aylarında düğün salonlarının açılması ile birlikte insanlar düğünlerini yapmaya başladılar. Böylece hem mobilya alışverişlerinde hem de altın takı alışverişlerinde daha rahat hareket etmeye başladılar. Biz son 2 aydır perakende satışlarımızdan oldukça memnunuz. İnsanlarımız altın takılarını, alyanslarını, pırlantalarını alıyorlar ve mutlu bir şekilde yuvalarını kurmaya başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yatırımda aslan payı altındır"

Yatırımda aslan payının altın olduğunu dile getiren Sarraf Bayram Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti; "Yatırım anlamında aslan payının altında olması gerektiğini özellikle dile getiriyoruz. Çünkü ülke paralarının, ulusal paraların 2020-2021 seneleri içerisinde ne kadar güvensiz bir liman olduğunu gördük. Dolayısı ile kripto paralarında yatırım anlamında değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece ulusal bazdaki alışverişlerde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Altının güvenilir bir liman olması noktasında vatandaşımızın parasını koruması noktasında en sağlam liman olduğunu düşünüyorum.

Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı
Sarraf Bayram Erdoğan: Altında yatırımın tam zamanı

Bayram Erdoğan, Kayseri, Yatırım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sarraf Bayram Erdoğan: 'Altında yatırımın tam zamanı' - Son Dakika Ekonomi


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